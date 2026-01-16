Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

叶念琛 - 荷里活自由人 | 影迷情琛

影迷情琛
影迷情琛
叶念琛
1小時前
阅讀更多
娱乐 专栏
內容

　　在荷里活，伊云鹤基一直有份超然物外地的存在感。跟圈中人和事，总是保持一段这么近那么远的距离，童星出身，所以成名要趁早。鹤基19岁已凭《暴雨骄阳》一片崭露头角，被视为前途无限的明日之星！

　　虽然鹤基起步比同期的尊尼特普和里安纳度狄卡比奥更顺利，但彼此发展路向却大相迳庭。对比起接拍片酬高助人气的商业大片，鹤基更热衷参与言之有物的独立制作，90年代他担纲了两部举足轻重的文艺电影《不朽真情》和《情留半天》，其中《情》片后来更拍了2集延续篇，直至今天，已成为几代文青奉为经典的浪漫三部曲！

　　所以，鹤基一直被视为圈内接戏准则最令人难以捉摸的男演员，他并不多产，但偶有教人惊喜的代表作，像跟丹素华盛顿合演的《边缘特训》便叫好叫座，鹤基亦凭该电影首度获提名奥斯卡最佳男配角。另外，大家以为鹤基对主流商业电影嗤之以鼻，但他偏偏常接拍一些低成本的惊栗片如《国定杀戮日》和《接驳灵声》，两部电影当年皆爆冷大卖，更发展成长拍长有的卖座系列，足见鹤基眼光独到！

　　从影接近40年，鹤基多次提名金像奖，今年鹤基在《蓝月终曲》扮演上世纪30年代著名词人Lorenz Hart，鹤基在片中演技丝丝入扣，被誉为是今年金像影帝的热门人选。当然，我行我素的鹤基对名利奖项从来视作浮云，演戏不过是他众多兴趣之一，不用拍戏的日子，他会写小说，也会尝试执导纪录片（他曾拍过一部以保罗纽曼生平为题材的纪录片，非常好看），人如其名，鹤基在荷里活就如闲云野鹤，不受束缚，自由自在！

著名电影编剧及导演
叶念琛

最Hit
屯门市广场男子挥刀 警员开两枪制服 疑犯送院抢救不治
01:15
屯门市广场男子挥刀 警员开两枪制服 疑犯送院抢救不治
突发
6小時前
屯门开枪｜天眼直击疑犯扯跌女人质 手起刀落之际被击毙 地面血迹斑斑
01:51
屯门开枪｜天眼直击疑犯扯跌女人质 手起刀落之际被击毙 地面血迹斑斑
突发
5小時前
屯门开枪．有片｜开枪过程曝光 男子持刀冲入人群 警轰两枪惊险救出女市民
01:15
屯门开枪全过程｜ 男子潜入Donki厨房掠刀 对峙间冲向人群 警轰两枪救回女人质
突发
6小時前
屯门开枪｜涉案34岁越南汉案底累累身藏冰毒 警现场搜证检凶刀弹壳 
00:42
屯门开枪｜涉案34岁越南汉案底累累身藏冰毒 警现场搜证检凶刀弹壳 
突发
5小時前
警方于晚上11时许见记者，屯门警区副指挥官黄浩瀚（左）、新界北总区刑事部高级警司钟丽诒（中）、及新界北总区冲锋队警司李汉民，向传媒简报案情。黎志伟摄
03:12
屯门开枪｜警方：男子涉黑 不排除受毒品影响 开枪绝对符合守则
突发
3小時前
有线男主播陈书君宣布与同性密友订婚 布置浪漫纯白花海铺烛光之路 甜晒方型巨钻：最美好的冒险
有线男主播陈书君宣布与同性密友订婚 布置浪漫纯白花海铺烛光之路 甜晒方型巨钻：最美好的冒险
影视圈
15小時前
西环森美餐厅结业｜港式扒房传奇 独创招牌「森美汁」牛柳 店方：好似整定咁
西环森美餐厅结业｜港式扒房传奇 独创招牌「森美汁」牛柳 店方无奈市况转变：好似整定咁
饮食
5小時前
万宁新年快闪优惠！一日限定全场88折 满额再送$50现金券 指定分店适用
万宁新年快闪优惠！一日限定全场88折 满额再送$50现金券 指定分店适用
时尚购物
10小時前
李施嬅惊爆未复合已分手 车崇健因一理由自觉应该放手 Selena：对这段感情没有遗憾
李施嬅惊爆未复合已分手 车崇健因一理由自觉应该放手 Selena：对这段感情没有遗憾
影视圈
7小時前
前港姐季军胡家惠火速搭上「霸气总裁」 离婚不足两月与新欢高调放闪：谢谢你20年来的守护
前港姐季军胡家惠火速搭上「霸气总裁」 离婚不足两月与新欢高调放闪：谢谢你20年来的守护
影视圈
10小時前
更多文章
叶念琛 - 2025心头爱 | 影迷情琛
　　一年将尽，又是时候回顾今年的电影和剧集心头爱： 电影：1）《国宝》，美不胜收的杰作！不成魔不成材，艺术的巅峰宿命，就是要忘情弃爱，六亲不认！史诗式的天才悲剧，深刻、刺痛和唏嘘，步出戏院依然萦绕不散。 　　　2）《一战再战》，导演保罗汤玛士安德逊以反转类型公式的处理手法，起承转合既惊艳又荒谬，未到结局也不知如何收科！当然最精彩还是辛潘的变态偏执上校，举手投足都是教科书级演技示范！
2025-12-30 02:00 HKT
影迷情琛