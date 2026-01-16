叶念琛 - 荷里活自由人 | 影迷情琛

在荷里活，伊云鹤基一直有份超然物外地的存在感。跟圈中人和事，总是保持一段这么近那么远的距离，童星出身，所以成名要趁早。鹤基19岁已凭《暴雨骄阳》一片崭露头角，被视为前途无限的明日之星！



虽然鹤基起步比同期的尊尼特普和里安纳度狄卡比奥更顺利，但彼此发展路向却大相迳庭。对比起接拍片酬高助人气的商业大片，鹤基更热衷参与言之有物的独立制作，90年代他担纲了两部举足轻重的文艺电影《不朽真情》和《情留半天》，其中《情》片后来更拍了2集延续篇，直至今天，已成为几代文青奉为经典的浪漫三部曲！



所以，鹤基一直被视为圈内接戏准则最令人难以捉摸的男演员，他并不多产，但偶有教人惊喜的代表作，像跟丹素华盛顿合演的《边缘特训》便叫好叫座，鹤基亦凭该电影首度获提名奥斯卡最佳男配角。另外，大家以为鹤基对主流商业电影嗤之以鼻，但他偏偏常接拍一些低成本的惊栗片如《国定杀戮日》和《接驳灵声》，两部电影当年皆爆冷大卖，更发展成长拍长有的卖座系列，足见鹤基眼光独到！



从影接近40年，鹤基多次提名金像奖，今年鹤基在《蓝月终曲》扮演上世纪30年代著名词人Lorenz Hart，鹤基在片中演技丝丝入扣，被誉为是今年金像影帝的热门人选。当然，我行我素的鹤基对名利奖项从来视作浮云，演戏不过是他众多兴趣之一，不用拍戏的日子，他会写小说，也会尝试执导纪录片（他曾拍过一部以保罗纽曼生平为题材的纪录片，非常好看），人如其名，鹤基在荷里活就如闲云野鹤，不受束缚，自由自在！



著名电影编剧及导演

叶念琛