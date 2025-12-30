Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

叶念琛 - 2025心头爱 | 影迷情琛

影迷情琛
影迷情琛
叶念琛
2小時前
阅讀更多
娱乐 专栏
內容

　　一年将尽，又是时候回顾今年的电影和剧集心头爱：

电影：1）《国宝》，美不胜收的杰作！不成魔不成材，艺术的巅峰宿命，就是要忘情弃爱，六亲不认！史诗式的天才悲剧，深刻、刺痛和唏嘘，步出戏院依然萦绕不散。

　　　2）《一战再战》，导演保罗汤玛士安德逊以反转类型公式的处理手法，起承转合既惊艳又荒谬，未到结局也不知如何收科！当然最精彩还是辛潘的变态偏执上校，举手投足都是教科书级演技示范！

　　　3）《F1》，好看的不止是赛车场面的高速刺激，而是写出了中年男人卷土重来的雄心壮志！毕彼特那份热血的男人味，只是一个懒洋洋的笑容，魅力满泻，是别无分店的磊落潇洒！

　　　4）《风林火山》，尽管评论两极，但不能抹煞是电影那份精心营造的颓废和萧瑟气氛，确实逼人而来！主题的宿命难违，主角的正邪莫测，都相当引人入胜。作为导演，麦浚龙是有才情和个性，依然令人无限期待他下一部作品！

剧集：1）《混沌少年时》，这部作品的好！当然不是（也不止）一镜到底的神乎其技，真正一气呵成的感染力，是写出当下社会一份既恐怖又莫名的人性险恶，人与人之间，关系冷漠，喜怒无常！那份强调即时的叙事手法正是在告诉观众，一切真实恶行都在贴身地同步发生！

　　　2）《都是她的错》，故事由一宗儿童失踪案开始，可是编导却志不在只将剧集拍成一部紧张刺激的绑架犯罪片，反而透过事件，引发出几个家庭和亲友之间错综复杂的恩怨情仇。原来生活富足不代表心理健全，平凡人之间的自相残杀才令人触目惊心。

著名电影编剧及导演
叶念琛

最Hit
央视新闻联播播出解放军无人机飞过台北101的画面。
00:17
围台军演︱解放军无人机罕见飞过台北101 微博「示威」发帖：你就在我的舷窗下︱有片
即时中国
8小時前
前TVB花旦与富三代老公离婚 自爆狂跪猛跌吐露心声：边度跌倒边度起翻身
前TVB花旦与富三代老公离婚 自爆狂跪猛跌吐露心声：边度跌倒边度起翻身
影视圈
6小時前
李龙基12字回应王青霞「已婚生子」传闻 提及因果报应仍心系未婚妻？孤独玩飞机过圣诞
李龙基12字回应王青霞「已婚生子」传闻 提及因果报应仍心系未婚妻？孤独玩飞机过圣诞
影视圈
14小時前
林俊杰首认父女恋 带细20年内地网红女友见家长 JJ绯闻不断钟情丰满索女
林俊杰首认父女恋 带细20年内地网红女友见家长 JJ绯闻不断钟情丰满索女
影视圈
6小時前
成龙罕谈儿子房祖名认疏离形同陌路 自爆一句话毁父子关系：他一打电话给我就有问题
成龙罕谈儿子房祖名认疏离形同陌路 自爆一句话毁父子关系：他一打电话给我就有问题
影视圈
7小時前
红磡马头围道女途人疑冲灯 挨九巴撞倒卷车底重创亡
01:00
车Cam｜红磡马头围道27岁女途人疑冲灯 挨九巴撞倒卷车底重创亡
突发
10小時前
大埔女子声称不满牛肉质素 大闹火锅店乱扔碗碟 再反抗警员遭喷椒制服｜有片
02:09
大埔女子声称不满牛肉质素 大闹火锅店乱扔碗碟 再反抗警员遭喷椒制服｜有片
突发
6小時前
春回堂结业｜中环百年凉茶舖 大门落闸 拆下金漆招牌:天下无不散之筵席 10月以9500万沽自用舖
春回堂结业｜中环百年凉茶舖 大门落闸 拆下金漆招牌:天下无不散之筵席 10月以9500万沽自用舖
饮食
9小時前
80年代TVB花旦罕有近照曝光 将「复出」与万绮雯合体 曾传恋张国荣48岁结婚曾想生B
80年代TVB花旦罕有近照曝光 将「复出」与万绮雯合体 曾传恋张国荣48岁结婚曾想生B
影视圈
18小時前
旺角兆万捞捞冷面店惊传结业？百味食品开业26年 网民崩溃「想喊」 老板亲解真相...
旺角兆万捞捞冷面店惊传结业？百味食品开业26年 网民崩溃「想喊」 老板亲解真相...
饮食
8小時前
更多文章
叶念琛 - 演和不演 | 影迷情琛
  曾经听到一个资深演员说过，很抗拒有导演拿着剧本来到其面前，大力推销故事是为他「度身订做」！在那演员看来，会觉得对方是看低了他没有创造角色的能力！ 　　当然亦有一些演员，个人魅力太深入民心，就算是演甚么角色，观众又只会觉得他只是现身说法！这类明星级演员在荷里活比比皆是，例如汤告鲁斯，又如下文提及的佐治古尼。 　　刚在串流媒体上看了佐治古尼的新作《Jay Kelly》，此片可谓真的是为
2025-12-16 02:00 HKT
影迷情琛