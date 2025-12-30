叶念琛 - 2025心头爱 | 影迷情琛

一年将尽，又是时候回顾今年的电影和剧集心头爱：



电影：1）《国宝》，美不胜收的杰作！不成魔不成材，艺术的巅峰宿命，就是要忘情弃爱，六亲不认！史诗式的天才悲剧，深刻、刺痛和唏嘘，步出戏院依然萦绕不散。



2）《一战再战》，导演保罗汤玛士安德逊以反转类型公式的处理手法，起承转合既惊艳又荒谬，未到结局也不知如何收科！当然最精彩还是辛潘的变态偏执上校，举手投足都是教科书级演技示范！



3）《F1》，好看的不止是赛车场面的高速刺激，而是写出了中年男人卷土重来的雄心壮志！毕彼特那份热血的男人味，只是一个懒洋洋的笑容，魅力满泻，是别无分店的磊落潇洒！



4）《风林火山》，尽管评论两极，但不能抹煞是电影那份精心营造的颓废和萧瑟气氛，确实逼人而来！主题的宿命难违，主角的正邪莫测，都相当引人入胜。作为导演，麦浚龙是有才情和个性，依然令人无限期待他下一部作品！



剧集：1）《混沌少年时》，这部作品的好！当然不是（也不止）一镜到底的神乎其技，真正一气呵成的感染力，是写出当下社会一份既恐怖又莫名的人性险恶，人与人之间，关系冷漠，喜怒无常！那份强调即时的叙事手法正是在告诉观众，一切真实恶行都在贴身地同步发生！



2）《都是她的错》，故事由一宗儿童失踪案开始，可是编导却志不在只将剧集拍成一部紧张刺激的绑架犯罪片，反而透过事件，引发出几个家庭和亲友之间错综复杂的恩怨情仇。原来生活富足不代表心理健全，平凡人之间的自相残杀才令人触目惊心。



著名电影编剧及导演

叶念琛