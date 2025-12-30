头条戏场 - 《阿凡达3》视效天花板 | 头条戏场

Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

2小時前
原本中文片名叫《阿凡达：火与烬》，就大埔宏福苑世纪火灾而改名《阿凡达3》兼延期上画。该片延续占士金马伦（James Cameron）极致视觉效果与浩瀚大场面，技术再次封神而非革命；惟剧本情节像模组，无法复制首集那种叹为观止的惊艳。

（上映日期︰1月8日） 撰文︰华朗

从技术层面上看，第3集是系列中完成度极高的一部：纳威族（Na'vi）人的肌理、眼神、表情细腻，具说服力；火山、熔岩、烟尘；空战、水战叠加的复合战场，视觉密度达饱和状态。角色人物方面，纳威族首领Jake Sully的忐忑、战士Neytiri面对丧子之痛的揪心、Lo'ak内疚害死阿哥、 Kiri的无助、曼关族（Mangkwan Clan）精神领袖Varang的疯狂，都能透过表情捕捉，放大至具体的情绪波动。

第4、5集待定

　　本集卖点之一，是把潘朵拉星球的生态与族群从「水之道」的海洋文明，扩展到「火与烬」的极端地貌，新加入风商族（Wind Traders）、曼关族（Mangkwan Clan）部族。另外，充满生命力之异森林、火山熔岩地带等不毛之地，让「四元素」结构有套清晰脉络。如果说首集颠覆观影想像，第2集在水底表演捕捉上作出突破，第3集就变成了应有的高标准。

　　本片片长195分钟，3小时多，看得有点疲累的原因，是故事围绕在角色人物被追杀、逃亡，被抓后再被营救、反击的循环上。另外新族群像是戏份其次，「风商族」有潜力却快速退场，描述「曼关族」的篇幅仍未能让观众活在他们的文化里，反而有一种为了续作第4、5集而铺陈之感。

头条戏场
 

上校Quaritch、蜘蛛仔的父子纠葛有个了断。
上校Quaritch、蜘蛛仔的父子纠葛有个了断。

 

Lo'ak（左）对害死阿哥而自责。
Lo'ak（左）对害死阿哥而自责。

 

Jake Sully与太太Neytiri呢集成日嗌交。
Jake Sully与太太Neytiri呢集成日嗌交。

 

今集会披露Kiri身世之谜，佢能力大爆发超癫！
今集会披露Kiri身世之谜，佢能力大爆发超癫！

 

纳威族战士Neytiri大发雌威！
纳威族战士Neytiri大发雌威！

 

「风商族」以水母巨型飞行器在潘多拉星做贸易买卖，惟篇幅不多有点可惜。
「风商族」以水母巨型飞行器在潘多拉星做贸易买卖，惟篇幅不多有点可惜。
