头条戏场 - 《纽伦堡大审判》 金像影帝大对决 | 头条戏场

49分鐘前
《纽伦堡大审判》并非重拍1961年《劫后升平》，而是改编自美国记者Jack El-Hai纪实文学《纳粹和他们的精神医师》，两大金像影帝罗素高尔（Russell Crowe）、雷米马利克（Rami Malek）分饰纳粹党二号人物与美军精神科医生；强烈建议两出戏都要睇，作个比较。（上映日期︰12月25日）　撰文︰华朗

「纽伦堡审判」是世上首次以国际法庭的诉讼形式，追究个人的战争罪行，第一次定义「反人类罪」，逼使纳粹领袖以个人身份受审，令犯下恶行的人不能再以「服从命令」为由逃避罪责。审讯期间，纳粹在集中营的暴行曝光，同时创造了「种族灭绝」一词。

制度与个人之恶

　　《纽伦堡大审判》的主线是医生与战犯的一连串会谈，两者之间的心理攻防战。美军精神科医生Douglas Kelley如何在战后纽伦堡监狱，对纳粹第二把交椅Hermann Göring作心理评估，判断他是否适合出庭受审。Russell Crowe把Göring塑造成一个既粗鲁又迷人的权力玩家——他在囚室里依然谈笑风生，利用幽默、自嘲、理性辩论去重写历史角色，把自己包装为「爱国者」；以人格魅力玩弄或说服旁人（观众），呈现「魔鬼也是人」的恐怖。​反之《劫后升平》全被法庭戏占据，它不是说纳粹之恶，不是归咎于几名疯狂元首，而是在一个合法化的邪恶体制里，瞄准那些受过高等教育、懂法律与伦理，却选择顺从体制的专业人士︰包括法官、学者、官僚，他们到底各自要负几多责任？抛出一个问题︰「只是执行当时的法律。」是否足以洗脱罪责？​

　　《纽伦堡大审判》所描述的「恶」，展现在最能说故事的人身上，Rami Malek饰演精神科医生，功能就像定海神针，提醒人们冷静思考——因为只要你稍一松懈，就会被邪恶之人那套自圆其说的历史叙事拉走，错晒重点。

头条戏场
 

Rami Malek演技出色，内心挣扎又不失专业冷静。
Rami Malek演技出色，内心挣扎又不失专业冷静。

 

Michael Shannon演律师Robert H. Jackson。
Michael Shannon演律师Robert H. Jackson。

 

两大影帝在片中对决！
两大影帝在片中对决！

 

Rami Malek（右）扮演美军精神科医生。
Rami Malek（右）扮演美军精神科医生。

 

该人物口才出众，充满魅力。
该人物口才出众，充满魅力。

 

选角一流，Russell Crowe极具霸气。
选角一流，Russell Crowe极具霸气。
