叶念琛 - 演和不演 | 影迷情琛

曾经听到一个资深演员说过，很抗拒有导演拿着剧本来到其面前，大力推销故事是为他「度身订做」！在那演员看来，会觉得对方是看低了他没有创造角色的能力！



当然亦有一些演员，个人魅力太深入民心，就算是演甚么角色，观众又只会觉得他只是现身说法！这类明星级演员在荷里活比比皆是，例如汤告鲁斯，又如下文提及的佐治古尼。



刚在串流媒体上看了佐治古尼的新作《Jay Kelly》，此片可谓真的是为古尼「量身打造」之作，事关电影里，古尼跟真实一样，都是扮演一位银幕上风度翩翩，银幕下万人景仰的大明星。不过电影里的主人翁，虽然事业要风得风，但私生活却千疮百孔，不论在家庭、朋友和合作伙伴之间，皆充满了难以解决的纷争和误解！明星生活原来只是对人欢笑背人唏嘘。



这个角色，这种故事，或许只有请来古尼这种级数的巨星，演来才有教人投入的共鸣！越看下去，你不禁去猜想古尼究竟放了多少真实的自己在角色上，那份夫子自道的演出质感，已经不像在演戏，而变成是一份活生生血淋淋的真实纪录了！



所以古尼刚凭电影获提名本届金球奖最佳男主角，绝对是实至名归，因为他真的是以自己人生来书写角色的深度。不过，若真的要以演技论英雄，同片另一男角阿当桑迪拿也一样交出耀眼表现！向来擅演喜剧的桑迪拿今次一改戏路，认真严肃地饰演一个事业心重，但自尊低落的经理人角色。抛开从前的搞笑技俩，原来桑迪拿一样可以浑身是戏！电影里两个男主角，在演与不演的选择上，火花碰撞，各自各精彩！



著名电影编剧及导演

叶念琛