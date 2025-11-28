头条戏场 - 《怪奇物语5》煲剧前要知 | 头条戏场

Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

3小時前
　　刚刚上线的Netflix影集《怪奇物语5》分成第1辑（4集）、第2辑（3集）和完结篇（1集），会解释Upside Down之谜、Vecna的真正计划，还有Eleven能力来源；故事亦会回到原点，厘清Will等人当初被拣选的原因。  撰文︰华朗

　　科幻影集《怪奇物语》（Stranger Things）自2016年推出以来大受欢迎，故事讲述1980年代的印第安纳州虚构小镇霍金斯（Hawkins）里接连发生诡异事件，一群青少年好友组成团队试图揭开小镇背后秘密。​

Will超能力爆发

　　在第4季完结后，前传舞台剧《The first shadow》上演，背景为1943年，在费城实验下，USS Eldridge隐形失败，却被传送到次元X，所有船员被Demogorgon杀死，而该驱逐舰的舰长正是Dr.Brenner的父亲，这解释了他为何着迷于研究异次元空间。接着故事跳到1959年的霍金斯镇，Creel一家搬到当地，他们的儿子Henry自细拥有超能力，被送去实验室由Dr.Brenner监管，当他得知Henry曾在异次元空间停留12小时并得到独特的血液，Henry遂成为打开异次空间之匙与「输血库」，是所有实验对象包括Eleven的超能力来源。

　　第5季展开，时间为1987年秋天，军方全面隔离霍金斯镇。政府加紧追捕Eleven，逼使她再次躲藏起来。主创Duffer兄弟Matt、Ross最近称，早在第一季就为Upside Down（颠倒世界）写好一份长达25页的「神话设定文件」，说明其背景与世界观。霍金斯镇因为第4季剧情所造成的裂缝而遍体鳞伤，Eleven、Will超能力将会大爆发，主角们的目标就是找到失去踪影的Vecna并杀死对方；同时故事回到原点，1983年11月6日那晚，Will等人为何被选中？搞清楚Will与Vecna、异次元空间三者的关系。

头条戏场

Noah Schnapp演Will，第5季就看他能否克服心理创伤。
Vecna周围搞搞震！
主角们要杀掉Vecna令霍金斯镇回复原貌。
Linda Hamilton接手霍金斯镇军事行动，追捕一众主角。
David Harbour是该系列十分受欢迎人物。
Winona Ryder同David Harbour会否开花结果？
《好孩子》做伴侣 要学路斯明
头条戏场 - 《好孩子》做伴侣 要学路斯明 | 头条戏场
新加坡从《男儿王》到《好孩子》相隔5年，才再有LGBT题材电影。变装文化在当地是相对冷门的职业，属一门表演，包括栋笃笑环节。该片却没有聚焦小众受霸凌的遭遇，而是反映主人翁内心世界的照顾者之歌。而最触动笔者的人，叫路斯明。（上映中）撰文︰华朗 《好孩子》中的「好」字，甚有意思，拆开就是「女」与「子」。新加坡新一代演员许瑞奇扮演变装皇后阿好，像雌雄同体，有女性的细心，同时藏有男性的刚阳。在失智母
2025-11-21 02:00 HKT
头条戏场