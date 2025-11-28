头条戏场 - 《怪奇物语5》煲剧前要知 | 头条戏场

刚刚上线的Netflix影集《怪奇物语5》分成第1辑（4集）、第2辑（3集）和完结篇（1集），会解释Upside Down之谜、Vecna的真正计划，还有Eleven能力来源；故事亦会回到原点，厘清Will等人当初被拣选的原因。 撰文︰华朗



科幻影集《怪奇物语》（Stranger Things）自2016年推出以来大受欢迎，故事讲述1980年代的印第安纳州虚构小镇霍金斯（Hawkins）里接连发生诡异事件，一群青少年好友组成团队试图揭开小镇背后秘密。​



Will超能力爆发



在第4季完结后，前传舞台剧《The first shadow》上演，背景为1943年，在费城实验下，USS Eldridge隐形失败，却被传送到次元X，所有船员被Demogorgon杀死，而该驱逐舰的舰长正是Dr.Brenner的父亲，这解释了他为何着迷于研究异次元空间。接着故事跳到1959年的霍金斯镇，Creel一家搬到当地，他们的儿子Henry自细拥有超能力，被送去实验室由Dr.Brenner监管，当他得知Henry曾在异次元空间停留12小时并得到独特的血液，Henry遂成为打开异次空间之匙与「输血库」，是所有实验对象包括Eleven的超能力来源。



第5季展开，时间为1987年秋天，军方全面隔离霍金斯镇。政府加紧追捕Eleven，逼使她再次躲藏起来。主创Duffer兄弟Matt、Ross最近称，早在第一季就为Upside Down（颠倒世界）写好一份长达25页的「神话设定文件」，说明其背景与世界观。霍金斯镇因为第4季剧情所造成的裂缝而遍体鳞伤，Eleven、Will超能力将会大爆发，主角们的目标就是找到失去踪影的Vecna并杀死对方；同时故事回到原点，1983年11月6日那晚，Will等人为何被选中？搞清楚Will与Vecna、异次元空间三者的关系。



Noah Schnapp演Will，第5季就看他能否克服心理创伤。

Vecna周围搞搞震！

主角们要杀掉Vecna令霍金斯镇回复原貌。

Linda Hamilton接手霍金斯镇军事行动，追捕一众主角。

David Harbour是该系列十分受欢迎人物。