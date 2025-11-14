Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

李珊珊 - 傻子共振 | 珊珊来辞

珊珊来辞
珊珊来辞
李珊珊
2025-11-14 02:00 HKT
　　自家经营的自媒体，在个去两个月，所显示的数据，出现大规模震动。大半数同业被受影响叫苦连天，而「演算法」这个名词，就是关键之处，人人想尽办法如何接近，并且各施各法找回消失的流量。

　　当然有留意事态发展，特别是《三坐山》的节目，不能归纳为个性化，早已注定未能受惠于此。现在还要作出调动，难免被波及并作出抉择。我们着手如何破局之时，并游走互联网收集行家对这次的调整，有何想法、心得。

　　虽则终究找不到结论的，可是在寻找的过程，有意想不到收获；对于经营的理念、作风更加巩固。特别是对「傻子共振」现象，因身份的转变，对自身有所要求。其实这个「产物」非互联网络世界诞生，早在上世纪50年代，社会学家分析在群体里，个体为获得认同产生从众效应。只是互联网络成为生活必需品，共振情况来得严峻，人人都受到牵连。

　　在演算法的推送下，打开电脑、手机浏览，便会投「我」所好，显示曾经搜寻，及常看的信息。好处是找到「志同道合」，并深化个人喜恶的认知，同时亦会出现情况，观点被多重认同下，「我执」便牢不可破。不止排他性增强，人与人之间的对立，令撕裂冲突加剧。大家不妨搜寻「信息茧房」及「回音室效应」，便取得当中奥妙。

　　为了谋生经营，苦苦追求演算法；自问有没有成为推手？不自觉是当中的一份子，令这个共振威力更大。创业前便立下理念，其中一点是「取之有道」。接近演算法带来可观性收益，同时抚心自问，即使不是那么伟大自带使命感，作为人类的一份子，身份及角色应重新定义吗？

李珊珊

