李珊珊 - 实况综艺 | 珊珊来辞

珊珊来辞
珊珊来辞
李珊珊
2025-11-07 02:00 HKT
　　业界反映电影市道，进入冰点状态，然而我们并不孤单的。除了印度Bollywood，各大地区影业，被串流平台冲击下，大收的作品比往昔骤减，票房收入下滑。即使南韩歌、影、视冲出国际，可是电影票房大不如前。

　　乐坛上，眼见是风光的。特别是权志龙回归，让K-POP横扫全球，引来外国关注。综艺方面，如真人实况节目《我家的熊孩子》、《Running Man》、《超人回来了》这类型的制作，前后带领业界接近20年。或许观众疲累了，收视大不如前，同时另一种型式崛起。

　　2023年播出的《体能之巅：百人大挑战》，确实带来惊艳，接纳其中的不足。例如参与人数众多，播放决胜过程，重复导致冗长，令观众叫闷。还好邀请的名人、专业人士，及每场比赛的设计、规则，可说耳目一新，令追看性十足；开启此类型的综艺大门。

　　随后2024年有《黑白大厨：料理阶级大战》及《体能之巅：百人大挑战2 - 地下之战》的出现。前者不止捧红两位评判，没有赢取冠军的参赛者，主理餐厅订枱的名单，等候一年半载生意兴隆！制作上，也是相同的问题，参赛者众多之下，如何在剪接下工夫，又是一大难题的。而后者未能改善相关情况，我便失去兴趣。

　　没想到制作单位再接再厉，刚刚推出《体能之巅：亚洲大挑战》。这回比之前两季好看多了！赛制上精心设计，使团体对战相当精彩，兼且亚洲各国代表，使命感驱使十分卖力，并解决两季存在冷场问题。现在Netflix先上架6集，跟着11月11日再全数释出；我一定继续收看。另外，美妆界加入分一杯羹，名为《Just Make Up》的对决，亦必定观赏。

李珊珊

李珊珊 - 傻子共振 | 珊珊来辞
　　自家经营的自媒体，在个去两个月，所显示的数据，出现大规模震动。大半数同业被受影响叫苦连天，而「演算法」这个名词，就是关键之处，人人想尽办法如何接近，并且各施各法找回消失的流量。 　　当然有留意事态发展，特别是《三坐山》的节目，不能归纳为个性化，早已注定未能受惠于此。现在还要作出调动，难免被波及并作出抉择。我们着手如何破局之时，并游走互联网收集行家对这次的调整，有何想法、心得。 　　
2025-11-14 02:00 HKT
珊珊来辞
李珊珊 - 小玩家之歌 | 珊珊来辞
　　导演Edward Berger过去两年的出品有《西线无战事》及《教宗选战》，质量实而不华，属水准之上。今趟执导改编小说《小玩家之歌》，再配上其他诱因、元素，这片上架便即时观赏！ 　　大家不要误会，以「实而不华」形容，意指是镜头上，所呈现出来的种种。特别是这次拍摄背景，在澳门赌场的五光十色之下，容易惹人误解是词不达意。其实所指的是，导演对故事、人性的刻划，再配上扎实的功底，跟观众说一场动人
2025-10-31 02:00 HKT
珊珊来辞