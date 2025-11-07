李珊珊 - 实况综艺 | 珊珊来辞

业界反映电影市道，进入冰点状态，然而我们并不孤单的。除了印度Bollywood，各大地区影业，被串流平台冲击下，大收的作品比往昔骤减，票房收入下滑。即使南韩歌、影、视冲出国际，可是电影票房大不如前。



乐坛上，眼见是风光的。特别是权志龙回归，让K-POP横扫全球，引来外国关注。综艺方面，如真人实况节目《我家的熊孩子》、《Running Man》、《超人回来了》这类型的制作，前后带领业界接近20年。或许观众疲累了，收视大不如前，同时另一种型式崛起。



2023年播出的《体能之巅：百人大挑战》，确实带来惊艳，接纳其中的不足。例如参与人数众多，播放决胜过程，重复导致冗长，令观众叫闷。还好邀请的名人、专业人士，及每场比赛的设计、规则，可说耳目一新，令追看性十足；开启此类型的综艺大门。



随后2024年有《黑白大厨：料理阶级大战》及《体能之巅：百人大挑战2 - 地下之战》的出现。前者不止捧红两位评判，没有赢取冠军的参赛者，主理餐厅订枱的名单，等候一年半载生意兴隆！制作上，也是相同的问题，参赛者众多之下，如何在剪接下工夫，又是一大难题的。而后者未能改善相关情况，我便失去兴趣。



没想到制作单位再接再厉，刚刚推出《体能之巅：亚洲大挑战》。这回比之前两季好看多了！赛制上精心设计，使团体对战相当精彩，兼且亚洲各国代表，使命感驱使十分卖力，并解决两季存在冷场问题。现在Netflix先上架6集，跟着11月11日再全数释出；我一定继续收看。另外，美妆界加入分一杯羹，名为《Just Make Up》的对决，亦必定观赏。



李珊珊