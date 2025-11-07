头条戏场 - 以儿童绘本画风呈现轮回主题 《世外》导演Tommy︰睇餸食饭 | 头条戏场

Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

2025-11-07 02:00 HKT
香港制造的动画电影《世外》由Tommy（吴启忠）执导，他是点五制作创办人，乃本土动画界重要人物，擅长2D/3D混合风格、动作描绘与MV制作。知名作品有江𤒹生（AK）《信之卷》MV，YouTube点击逾350万；RubberBand《每道微小》MV与方皓玟《漫漫碎》MV等。《世外》是该团队的第一出长片，票房已破600万，有口皆碑，他深信︰「不一定要燃烧制作经费才能取悦观众。」（上映中） 撰文︰华朗

奇幻动画片《世外》以西条奈加的小说《千年鬼》为蓝本扩展故事，深化生死轮回与情感执念主题，描述鬼差「小鬼」帮助已故「小妹」控制愤怒，避免「鬼之芽」爆发，轮回成「人鬼」为祸人间。Tommy表示︰「小说是基础，同时加入许多我跟监制与编剧（杨宝文）的想法，增加了一些人物，是崭新演绎。」如何形容《世外》简单化画风？「似儿童绘本，我们探讨生死轮回主题，不想画面太沉重，反而想有童真、赤子之心之感。这种绘画方法在短片时没大问题，但去到长片，就发觉局限了某些情绪变化，角色没眼白，其表情的变化没有那么明显，故我们借助分镜去呈现。」

「我哋唔系做紧《鬼灭》」

　　长达7年的制作中，困难处处，Tommy形容︰「我只制作过广告、短片。这次像重新学习，我实在没有这种上百人的制作经验，在制度、品质监控上花了巨大力气；另要面对时间管控，分镜、对白常要调整，也要不断删减情节。」制作资金未算充足，「以往的经验令我明白『睇餸食饭』这概念。我视制作预算是游戏规则，没采用创新技术，不会追求制作《鬼灭之刃》『动作向』作品。」他以往甚么都看，「但在制作《世外》时开启了『自我保护机制』，较少看动画，看到别人那么强劲的作品就会很大压力。当时我仍有睇戏，看真人电影较多，我近年最爱《祖孽》，动画就是《胆大党》，它的分镜超强，既悭budget又达到加乘效果，令我知道不一定每次都要燃烧制作经费才能取悦观众。」

　　《世外》以本地动画师为主，「始终香港动画业未成熟，人才不足，没办法复制外国动画工业流程。我们每名动画师身兼几职，靠这种一人负责多件事项的模式撑起来。」Tommy亦有外求，「制作期间处于全球封城阶段，我们建立网上制作系统，把不同工序大批量的分散出去，向不同技术人员寻求协助，例如找了许多漫画师去协助我们制作动画构图，同时跟不同国家的动画师紧密地沟通。」

头条戏场
 

《胆大党》重复使用此画面，是动画制作「聪明」的地方，悭钱悭时间。
《胆大党》重复使用此画面，是动画制作「聪明」的地方，悭钱悭时间。

 

AK江𤒹生《信之卷》MV，热血日漫风融入香港街头元素。
AK江𤒹生《信之卷》MV，热血日漫风融入香港街头元素。

 

「世外」就是人死后，在轮回到下一世前到达的地方。
「世外」就是人死后，在轮回到下一世前到达的地方。

 

《世外》人物有许多负面情绪，「鬼之芽」一旦爆发，「人鬼」就会为祸人间。
《世外》人物有许多负面情绪，「鬼之芽」一旦爆发，「人鬼」就会为祸人间。

 

《世外》描述鬼差「小鬼」帮助已故「小妹」放下执念。
《世外》描述鬼差「小鬼」帮助已故「小妹」放下执念。
