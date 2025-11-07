头条戏场 - 比起卖座更想得到共鸣 《国宝》导演李相日难忘张国荣的美 | 头条戏场

由日本两名国宝级美男吉泽亮及横滨流星主演的歌舞伎电影《国宝》，于日本打破多项票房纪录。该片导演李相日近日来港，接受传媒访问时指，比起卖座更希望得到共鸣。提到港产片，李相日更称精神上受《霸王别姬》影响。 文、摄：Y.Y



曾执导《恶人》、《怒》等叫好叫座日本片的李相日，近日为《国宝》来港宣传，该片主题围绕日本传统文化歌舞伎，描述吉泽亮及横滨流星两名歌舞伎演员的一生，拍摄难度相当高，提到为何会拍歌舞伎电影？李相日说得相当「玄」，他说：「觉得这是我的宿命」，并称拍摄《恶人》时已经与作家吉田修一提到想拍歌舞伎电影，吉田花上3年时间去观察歌舞伎舞台生活，最终写成著作《国宝》，李相日表示：「我感到不是自己选拍，而是被选中去拍，亦感到很光荣。」



大赞渡边谦演技震撼



吉泽及横滨扮演歌舞伎中的「女形」（女性角色），李相日称吉泽花了年半时间，横滨则花了约1年3个月接受歌舞伎特训，他称二人也是当今日本重要的演员，在片中跨越演技好与坏的限界，表现出角色的人性，与角色有很多共通点。例如吉泽有种深不见底的感觉，横滨则充满活力及情感。



除了两男主角，《国宝》中更有众多超班演员，包括渡边谦、永濑正敏、寺岛忍等等，李相日难忘渡边谦在医院中的一场戏，只是一句对白，其演技令他感到震撼。提到《国宝》有没有受张国荣主演的《霸王别姬》影响？李相日指，他在学生时代，正想选择走电影的道路时，看到《霸王别姬》被深深打动，一直难忘张国荣在电影中的美态，在精神上一直有受到该片影响，但对《国宝》是否有直接影响就很难说。



日籍韩裔的李相日，曾表示自己与日本人有着不同的观点，他笑言当时说得过了火，但因文化背景不同，在多方面也会有不同视点，但他最着重人与人之间的故事，作品当然越多人看越好，但比起卖座，更望获得观众共鸣。对于代表日本出战奥斯卡最佳国际电影，他称：「奥斯卡或者荷里活都是我没有踏足过的领域，《国宝》描述一个神圣的地方，荷里活也是电影界一个非常重要的地方，所以我期待知道外国演员如何走自己的路，有没有跟这电影重叠之处？他们会如何去感受这部电影？」



吉泽亮扮演的主角喜久雄，李相日指是个你以为能了解他，却永远捉不住的人。

李相日认为吉泽亮（左）及横滨流星与片中角色有很多共通点。

吉泽亮及横滨流星花上年多时间接受特训，学习做歌舞伎。

李相日表示对渡边谦的演技感到震撼。

李相日表示喜欢香港电影，包括《花样年华》及《少年的你》。