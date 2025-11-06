叶念琛 - 串流观影 | 影迷情琛

最近忙于舞台剧《鳄鱼之吻》的演出事宜，没时间上电影院，反而在串流平台看了几部影片，每部也可堪讨论，不吐不快。



1）《小人物之歌》：本片导演爱德华伯格前作《教宗选战》拍得沉稳低调而戏味浓郁，是我的心头爱之余，更在去年奥斯卡大出风头。但今次在《小》片里，伯格却意想不到风格突变。故事以澳门这个浮华赌城为背景，男主角哥连法路饰演的病态赌徒，因为不能自拔的赌瘾令到自己危机四伏。电影大量超现实和意识流的叙事手法令人眼花撩乱，可是结果只有花巧没有真情，像一段又一段失控又没法收拾的MV片段。电影有几位香港演员陈法拉、叶德娴和黄秋生等跨刀演出，可是表现皆并未能让观众留下深刻印象，确实可惜。



2）《天命地数》：黑人导演史碧克李和影帝丹素华盛顿这对老拍档再度合作，电影改编自日本大师黑泽明的经典作《天国与地狱》，原版是绑架电影的开山之作，节奏明快紧张刺激，但这部新版偏偏拍得没神没气，导演尝试沿袭原版对阶级和贫富的控诉，但出来效果始终苍白无力，最重要是戏肉的绑架和交赎金等桥段，绝对比不上旧版的精心设计，华盛顿的演技在本片中更加有退步迹象。



3）《传奇大师：马田史高西斯》：一连5集，是目前为止最详尽讲述史高斯电影生涯的纪录片。片中有大量珍贵片段和史高西斯合作过演员的详尽访问，资料无疑丰富纷陈，却嫌太过流水账地介绍史高西斯的人生种种，反而欠缺描述大师对电影的深刻体会和反思。作为他的影迷，看完还是有种意犹未尽的失落。



著名电影编剧及导演

叶念琛