李珊珊 - 小玩家之歌 | 珊珊来辞

导演Edward Berger过去两年的出品有《西线无战事》及《教宗选战》，质量实而不华，属水准之上。今趟执导改编小说《小玩家之歌》，再配上其他诱因、元素，这片上架便即时观赏！



大家不要误会，以「实而不华」形容，意指是镜头上，所呈现出来的种种。特别是这次拍摄背景，在澳门赌场的五光十色之下，容易惹人误解是词不达意。其实所指的是，导演对故事、人性的刻划，再配上扎实的功底，跟观众说一场动人的故事。



导演对于摄影、美术及配乐方面，过去人所共知，有一份极致追求，这次也没有「缺席」。从摄影上在影片开始，赌场的洗手间已见功架。到美术上，由男主角的衣装，转到不同场景，运用颜色来表现人物性格、情节发展。配乐亦是不容多说，掀起节奏气氛令剧情紧凑。



可说过去两个月来，Netflix有多出作品，部分导演的基本功未达标准，忍受着剧情、结构松散，更遑论上述提及，电影具备应有的享受。还有不得不说，导演十分疼爱男主角Colin Farrell，简直为他度身订造的个人表演。还找来Tilda Swinton配合演出，没有甚么可以挑剔了。



至于取景澳门及出现香港景色，确实有亲切感。当女主角陈法拉、女配角叶德娴出场更立即倍增，而且她俩戏份极重，特别是Deanie姐维肖维妙。在不剧透情况，只能说导演将悲剧故事，穿插不少玩味情节。



看来全文字字赞好，还不是绝顶佳作？那又不是啊！我会形容为近期很好的消闲作品，始终以小人物为题材，虽则野心及能力足够，亦未能成为年度之选。不过谢谢台前幕后，送上近期用心好作品。



李珊珊