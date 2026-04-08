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海洋公园 - 泉一国际与海洋公园共创本地永续渔业 | 逆濒行动 - Mission R

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海洋公园
2026-04-08 00:00 HKT
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教育 专栏
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海鲜是香港饮食的重要一环，更塑造了本地历史文化。然而在庞大需求下，多种海洋生物被过度捕捞。即使世界各地发展海产养殖，不少渔场仍依赖从野外捕捞的鱼苗，导致野外鱼群难以恢复，亦难预计鱼苗的质量。

为扭转局面，海洋公园去年参与渔护署的增殖放流活动，将属于香港原生物种的幼鱼投放于海岸公园，并与本地企业The Oasis ONE International Limited（泉一国际有限公司）展开合作，推动可持续的渔业发展。

泉一国际结合基因筛选、生物安全等技术，免除药物及有害化学品，结合各项生物数据分析以持续提升系统运作。鱼苗在受控环境下健康成长，部分成熟后又会繁殖下一代，令产业链循环不息，减少对野外鱼群的影响。这种创新养殖方式已成功应用于花尾龙趸及蓝钻斑（又称蓝瓜子斑）等市面常见的鱼类。

上月举行的第51届日内瓦国际发明展是年度盛事，有过千项发明参赛。这个海鱼养殖产业链方案勇夺全场总冠军及另外两项大奖，获国际评审团高度肯定，认定能推动可持续发展，保障粮食安全。

泉一国际于海洋公园建立其得奖系统，而使用的海水与园内展馆一样，由公园的设备过滤杀菌，经专业实验室每日检测。当鱼苗长成健壮的幼鱼，可售予本地渔民养殖至食用大小。部分适合香港海洋生态的幼鱼将会被放归大海，协助恢复野生鱼群，让香港年年有「鱼」。

展望未来，海洋公园希望透过此合作计划保育海洋资源，支持本地海产养殖业的可持续发展，倡导具可追溯性的负责任食品供应，亦会继续推广本地食材及低碳饮食习惯。
 

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