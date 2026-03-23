教达人 - VTC启用全新先进教学设施 培育专才支持体育旅游发展 | 教学「无间」

国际盛事接连落户香港，从启德体育园启用，到成功承办「第十五届全国运动会」多项赛事，香港举办世界级活动的实力与潜力有目共睹。政府持续推动体育及旅游融合发展，加强协同效应，为经济注入动力。



要推动产业发展，关键在于培育具备专业知识与技能的人才。职业训练局（VTC）酒店及旅游学科最新启用的「客荟香港中心」，引入一系列智能化及沉浸式教学设施，协助学生掌握行业最新技能，为酒店、旅游、康体文娱及运动等领域培育新血。



中心设于香港专业教育学院柴湾院校，占地400平方米，是培训酒店及餐饮、康体文娱及运动专才的综合教学中心。重点设施包括符合国际标准14米剑击步道，用于教授剑击技术、裁判规则及比赛流程，以培训剑击教练、裁判等专业人才；沉浸式虚拟实境洞穴系统（Cave）的模拟旅游场景，以及品酒、咖啡师培训所需的专业设备，全面涵盖旅游、餐饮及款待业的培训。



除了先进的教学设施外，VTC亦不时安排业界菁英与学生交流。例如在日前的中心开幕礼上，便邀请了旅游界立法会议员、巴黎奥运女子个人重剑金牌得主江旻憓与学生分享体育及旅游业界的发展及趋势，勉励正就读酒店、旅游、运动的高级文凭学生掌握跨领域技能，把握机遇。



随着更多盛事落户香港，从赛事筹办、场地营运及管理，到营造独特观众体验，业界对人才需求日益殷切。VTC透过紧贴业界的教学设施，培训具专业技能与新视野的专才，成为推动香港体育盛事及旅游品牌发展的重要力量。



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