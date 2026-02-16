教达人 - 大专生挥动画笔 刻画跑手故事 | 教学「无间」

Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

　　全球运动热潮炽热，数据显示，2025年的整体活动量较2024年上升约8%，当中亚洲地区的增幅更超过两倍，反映大众越来越积极参与运动，跑步等活动已逐渐成为许多都市人生活的一部分。

　　在各类赛事中，主打以跑步探索城市面貌、融入艺术文化，并为赛事增添人情味的「香港街马」一直广受跑手欢迎。早前赛事迎来十周年志庆，大会特别以「跑入街头，画出故事」为主题，邀请街头艺术家与香港知专设计学院（HKDI）合作，由插画设计高级文凭学生以画笔「落场」，为十位来自本地及不同地区的跑手创作独一无二的图像插画，记录他们对香港及跑步运动的感受及情怀。

　　这批作品于「街马—跑手博览会」展出，吸引不少跑手及市民驻足欣赏、打卡留念。其中一幅描绘泰国跑手故事的作品尤其瞩目。HKDI学生巧妙地把太平山与蛋挞融入画作，既能呈现香港特色，也增添了活泼趣味。作品灵感取自跑手的亲身经历，她喜欢在太平山跑步时俯瞰维港景色，感受城市与大自然的融合，并习惯在冲线后以蛋挞作为奖励，为赛事画上完美句号。

　　展览期间，HKDI师生更亲身到场，与公众分享创作与设计理念。此外，这些插画也被制成明信片，赠予参与街马的跑手，让他们能将这份独一无二的故事「带回家」。笔者期待未来有更多跨界合作，让本地年轻的设计力量走出社区，于城市不同角落，「画」出更多动人风景。

