教达人 - 青年持续进修 装备未来技能 | 教学「无间」

香港正面对行业人才短缺与产业转型的双重挑战，社会对专业技能的要求不断提高。为鼓励在职青年持续装备自己，政府早年发布《青少年发展蓝图》，亦将持续进修基金的资助上限由每人2万元提高至2.5万元，充分体现持续学习对个人发展及社会长远竞争力的重要性。



职业训练局（VTC）一直致力为在职人士提供多元实用的专业进修课程，紧贴市场变化，协助学员掌握新兴职场技能，提升个人竞争力。以近年蓬勃发展的时尚造型行业为例，个人形象管理服务需求日增，吸引不少青年投身美发及造型行业。然而，现代美发服务早已超越基本技术，从业员需进一步掌握如头皮护理、假发制作、潮流造型等多元技能。



为配合行业发展，VTC机构成员汇纵专业发展中心开办相关专业进修课程，涵盖剪发、吹发、男士理发等核心技巧，协助在职人士在工作之余持续进修，精进技术，紧贴行业趋势，从而增强就业竞争力与发展空间。



面对瞬息万变、技能需求不断更新的职场环境，在职青年更应把握「边学边做」的进修机会，培养灵活应变与自主学习的能力。VTC的持续专业进修课程，不仅能提升专业技能，亦能强化学员的职场素养与主动性，使他们在就业市场上保持优势。



新年伊始，正是规划进修、装备自己、迈向理想职涯新里程的最佳时机，不妨为自己订立新的持续增值计划，突破自我，迈向理想职涯新里程。



教达人