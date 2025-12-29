教达人 - 走进「多元未来」艺术展　感受AI与艺术的交融 | 教学「无间」

科技日新月异，艺术与创新科技的融合已成为全球文创产业的重要趋势。从人工智能（AI）生成影像、沉浸式声音装置，以至虚拟实境展览，科技正成为新的创作语言，为艺术家开启无限可能。香港近年亦积极发展艺术科技新生态，自2009年推出「创意智优计划」以来，政府已累计批出约34亿元资助，扶植逾780个有利本地文化及创意产业发展的项目，惠及超过三万间中小企，进一步壮大本地创意产业链。



香港知专设计学院（HKDI）近日举办学院2025-26年度首个旗舰展览─「多元未来—Ars Electronica x HKDI电子艺术展」，正好充分展现艺术科技的无限可能。该展览由HKDI与国际知名媒体艺术平台「林兹电子艺术节」联手策划，聚焦「多元宇宙」概念，精选6组于2024-25年电子艺术大奖的得奖作品及HKDI高级文凭学生的优秀作品，呈现多元世界观与未来想像的交织，引领观众在科技急速发展的时代中探索未来。



其中，由艺术家弗罗德．奥尔德雷德与托马斯．克瓦姆联乘创作的《告别的安魂曲》尤其瞩目。作品以一座约4米高的巨型机械人装置为核心，配合超写实投影脸孔，结合AI声音合成与人声演绎，营造出既冷峻又充满情感的氛围，带领观众在机械与人性之间游走，反思科技发展下人性与伦理的微妙关系。



展览现正免费开放至明年4月，对未来世界充满好奇的观众，不妨抽空亲临参观，或许会对「艺术科技」有耳目一新的体会。



教达人