海洋公园 – 「环境丰容物」背后的科学与巧思 | 逆濒行动 - Mission R

最近大熊猫安安、可可的居所经过改造后，添置了大树及铺上真雪的平滑石头。这些精心布置除了可模仿大熊猫的野外环境，亦是海洋公园护理团队设计的「环境丰容物」，旨在让动物展现天性，保持身心健康。

环境丰容是动物护理这门专业学问的重要一环，多变的环境及体验，经科学证实能满足动物的生理、心理及行为需求，能促进全面动物福祉。以海洋公园的大熊猫为例，栖息地模仿四川温带森林，有斜坡、植物及溪流，适合大熊猫到处攀爬，「雪石」（如图）及造雪装置则在冬季时带来感官刺激。在双胞胎加加和得得成长期间，护理员也提供不同材质及类型的玩具，让牠们展现玩耍、探索和攀爬等自然行为。

食物也是环境丰容的重要元素。护理员以不同食材制成颜色缤纷和形状独特的大餐，带来视觉、嗅觉和味觉等多重刺激。他们也会把食物藏在特别装置中，鼓励动物思考以解开「惊喜谜题」，例如群居的樽鼻海豚会合力拉开装置取得食物，展现自然的社交及合作行为。护理团队除了发挥创意，亦会确保食材及物料安全无毒，且能抵受海水长期浸泡、动物啃咬。

这份创意亦应用在保育工作上。海洋公园经政府接收从野外拯救回来的绿海龟，也会为牠们设计环境丰容物，例如用刷子和水管制成「刷背神器」，让绿海龟可自行游过装置来清洁外壳，就像野外的绿海龟一样，会摩擦岩石和珊瑚礁以清除藻类与藤壶。

下次到访海洋公园，不妨仔细观察各展馆的动物大使，也许牠们正享用护理员准备的节日大餐，或者探索四周的「新玩具」呢！