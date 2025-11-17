教达人 - 香港选手扬威大湾区技能赛 印证本港职专教育成果 | 教学「无间」

Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

教达人
2025-11-17 02:00 HKT
教育 专栏
　　为鼓励青年把握粤港澳大湾区发展机遇，本港政府推出「大湾区青年就业计划」等措施，支持企业聘用本港青年到大湾区城市工作，促进人才交流，助力青年实现事业发展。随着大湾区融合发展加快，各行各业对具备专业技能的人才需求日益殷切。因此，提升本地学生的专业技能，使他们能够把握国家发展带来的机遇，成为发展职专教育的重要课题。

　　作为全港最具规模的职专教育机构，职业训练局（VTC）举办「粤港澳大湾区国际青年技能邀请赛」，搭建交流平台，促进两地学生互相观摩学习、切磋技艺。第二届的邀请赛日前圆满举行，汇聚了来自香港、广州、深圳、中山及新加坡共8所职业技术院校的39名学生同场竞技。

　　7名香港选手表现出色，分别于「自主移动机械人」和「平面设计科技」项目夺金；其余3个项目「美容护理」、「网络安全」和「西式烹调」皆获得银奖，成绩超然。为期3日的邀请赛除了紧张刺激的赛程外，大会还安排一众选手参观本港文化地标「大馆」及举办职业专才教育研讨会，加深选手们对职专教育及技能培训的认识。

　　香港选手在今次技能邀请赛中取得优异成绩，不仅值得嘉许，更充分展示香港年轻一代技能人才的卓越水平，印证了香港在推动职业专才教育的显著成效。笔者期望院校之间加强合作，培育更多专业人才，为香港及国家发展贡献力量。

教达人

