海洋公园 – 海洋公园连系青年智囊 启迪走塑新思维 | 逆濒行动 - Mission R

塑胶污染近年愈见严峻，全球各地都设法解决。相信大家也曾在海边看见垃圾，除了日常的回收，该如何应对塑胶问题？

由香港海洋公园主办、香港赛马会慈善信托基金捐助的「赛马会『拾塑行动』教育计划」，正与不同机构携手进行走塑挑战。计划与Clean Waterways Initiative（洁净水域行动）合作并出动太阳能净港船，清理本港多个避风塘，自去年四月起已清除逾52吨垃圾。

要扭转塑胶污染的局面，就要培养下一代的绿色思维。计划不仅为中小学提供免费教育活动，更举办「海洋减塑创新挑战赛」，鼓励中学生构思解决方案。今年近50间学校参与，群集一班充满热忱的学生。学生于初赛需制作立体模型设计图、讲解短片及简报。海洋公园与资讯科技教育领袖协会亦合作举办赛前工作坊，以提升学生在保育和立体模型设计上的认知。

经选拔后，10支入围队伍像初创企业家一样，亲自向评审团推介自己的构思如何拆解海洋塑胶污染问题。评审团从创意、可行性、成效及可持续性等角度评核，最后选出5队优胜者，作品涉及再生能源、生物科技、超声波及人工智能等技术，亦考虑到科技对生态的影响，活学活用新知识，崭新思维令评审眼前一亮。下届比赛现已开放报名，至明年一月截止，欢迎全港中学生参加。

想一睹年轻「智囊团」的妙计？本周六与亲友到湾仔近会展港铁站的「HarbourChill海滨休闲站」，参与「大塑除」嘉年华吧！现场除有学生分享得奖方案，还设有摊位游戏等精彩节目，教大家将废物变宝物，实践减塑生活。快前往IG（＠jcmpcep_hk）了解详情！