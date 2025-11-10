教达人 - 大专增设AI必修单元 助学生迎战数码转型 | 教学「无间」

近年「人工智能」（AI）成为炙手可热的关键词。试想像，未来的求职面试中，问题或许不再是「你有甚么工作经验？」而是「你懂AI吗？」。AI已成为全球科技发展的焦点，香港也积极跟随这股趋势。新一份《施政报告》将AI定位为未来发展的核心产业，致力推动「AI产业化、产业AI化」，使AI技能不再仅是选项，而将成为新世代的必备技能。



AI的快速发展正重塑职场技能需求。世界经济论坛预测，至2030年，「AI与大数据」将跃升为全球职场最受追捧的核心技能。香港研究亦显示，近9成受访企业员工已在工作中应用AI技术。年轻人若不及早装备自己，恐将错失职场黄金机遇。



为回应市场需求，职业训练局（VTC）由今个学年起，将在所有高级文凭课程中新增AI必修单元，内容涵盖生成式AI应用、AI伦理与安全等，旨在提升毕业生的AI技能及职场竞争力。同时，VTC还推出了全天候学习支援平台「Virtual Tutor」，以采用引导式学习模式，协助学生自主学习，并支援教师优化教与学。



面对瞬息万变的职场环境，应届文凭试考生及家长应及早规划。VTC 26/27新学年课程现已接受报名，提供超过140项全日制学士及高级文凭等课程，为学生提供多元升学选择。「机会是留给有准备的人」，笔者鼓励各位应届考生积极装备自己，把握AI浪潮带来的职场新机遇。



教达人