Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

教达人 - 大专增设AI必修单元 助学生迎战数码转型 | 教学「无间」

教学「无间」
教学「无间」
教达人
2025-11-10 02:00 HKT
阅讀更多
教育 专栏
內容

　　近年「人工智能」（AI）成为炙手可热的关键词。试想像，未来的求职面试中，问题或许不再是「你有甚么工作经验？」而是「你懂AI吗？」。AI已成为全球科技发展的焦点，香港也积极跟随这股趋势。新一份《施政报告》将AI定位为未来发展的核心产业，致力推动「AI产业化、产业AI化」，使AI技能不再仅是选项，而将成为新世代的必备技能。

　　AI的快速发展正重塑职场技能需求。世界经济论坛预测，至2030年，「AI与大数据」将跃升为全球职场最受追捧的核心技能。香港研究亦显示，近9成受访企业员工已在工作中应用AI技术。年轻人若不及早装备自己，恐将错失职场黄金机遇。

　　为回应市场需求，职业训练局（VTC）由今个学年起，将在所有高级文凭课程中新增AI必修单元，内容涵盖生成式AI应用、AI伦理与安全等，旨在提升毕业生的AI技能及职场竞争力。同时，VTC还推出了全天候学习支援平台「Virtual Tutor」，以采用引导式学习模式，协助学生自主学习，并支援教师优化教与学。

　　面对瞬息万变的职场环境，应届文凭试考生及家长应及早规划。VTC 26/27新学年课程现已接受报名，提供超过140项全日制学士及高级文凭等课程，为学生提供多元升学选择。「机会是留给有准备的人」，笔者鼓励各位应届考生积极装备自己，把握AI浪潮带来的职场新机遇。

教达人

最Hit
太兴集团创办人陈永安辞世 餐饮界「烧味教父」 留巨业传承
太兴集团创办人陈永安辞世 享年66岁 餐饮界「烧味教父」 留巨业传承
商业创科
8小時前
独家︱翁静晶揭宝福山创办人冯成骨灰同样被盗 匪徒向先人家属勒索百万美元赎金
独家︱翁静晶揭宝福山创办人冯成骨灰同样被盗 匪徒向先人家属勒索百万美元赎金
突发
8小時前
元朗去宝琳只需50分钟？交通专页教乘港铁于1站转巴士车程快4成 网民：用多几多车钱？
元朗去宝琳只需50分钟？交通专页教乘港铁于1站转巴士车程快4成 网民：用多几多车钱？
生活百科
16小時前
长者免费叹日式放题！？任食蟹主题菜式/刺身/天妇罗 每位再送芝士焗龙虾
长者免费叹日式放题！？任食蟹主题菜式/刺身/天妇罗 每位再送芝士焗龙虾
饮食
12小時前
张学友状态响警号！近照样貌吓坏粉丝 64岁断崖式衰老网民错愕认不出来
张学友状态响警号！近照样貌吓坏粉丝 64岁断崖式衰老网民错愕认不出来
影视圈
16小時前
酒家烧鹅王劈价7折！鲍鱼/花胶公炖鸡/文昌鸡低至$48起 附2大酒楼优惠
酒家烧鹅王劈价7折！鲍鱼/花胶公炖鸡/文昌鸡低至$48起 附2大酒楼优惠
饮食
12小時前
北角码头「瀡滑梯」式放生 大水喉侍候 大人细路倒完一盘又一盘 最大得益者原来系佢......
北角码头「瀡滑梯」式放生 大水喉侍候 大人细路倒完一盘又一盘 最大得益者原来系佢......｜Juicy叮
时事热话
20小時前
连锁饼家下午茶优惠！$20叹齐怀旧沙翁配蛋挞+饮品 全日6小时适用
连锁饼店下午茶优惠！$20叹齐怀旧沙翁配蛋挞+饮品 全日6小时适用
饮食
19小時前
吴启华旧爱赴黄泽锋细女百日宴 一句祝福竟被批：心地唔好 58岁陈丽丽人工受孕追B曾陷争议
吴启华旧爱赴黄泽锋细女百日宴 一句祝福竟被批：心地唔好 58岁陈丽丽人工受孕追B曾陷争议
影视圈
15小時前
中国国家主席习近平与美国总统特朗普10月底在南韩会晤。路透社
中日关系恶化｜习近平与特朗普通电话 阐明对台原则立场
即时中国
9小時前
更多文章
VTC主办的第二届「粤港澳大湾区国际青年技能邀请赛」日前圆满落幕，香港选手表现出色，展现职专教育的成效。
教达人 - 香港选手扬威大湾区技能赛 印证本港职专教育成果 | 教学「无间」
　　为鼓励青年把握粤港澳大湾区发展机遇，本港政府推出「大湾区青年就业计划」等措施，支持企业聘用本港青年到大湾区城市工作，促进人才交流，助力青年实现事业发展。随着大湾区融合发展加快，各行各业对具备专业技能的人才需求日益殷切。因此，提升本地学生的专业技能，使他们能够把握国家发展带来的机遇，成为发展职专教育的重要课题。 　　作为全港最具规模的职专教育机构，职业训练局（VTC）举办「粤港澳大湾区国际
2025-11-17 02:00 HKT
教学「无间」
VTC举办的全港最大型的户外职专技能嘉年华早前圆满举行，吸引大批市民参加，场面盛况空前。
教达人 - 「玩转技能」嘉年华 见证职专教育新世代 | 教学「无间」
　　随着科技迅速发展，各行各业对具备专业技能的人才需求与日俱增，职专教育的重要性日益突显。由职业训练局（VTC）举办的「玩转技能」嘉年华早前于西九文化区圆满举行，吸引大批市民踊跃参加，现场气氛热烈。这场全港最大型的户外职专技能嘉年华不仅让各年龄层的市民由朝「玩」到晚，更生动展现职专教育的多元面貌与创新活力。 　　甫踏入会场，热烈气氛扑面而来。逾40个精彩的表演及互动摊位活动，涵盖「衣、食、住
2025-11-03 02:00 HKT
教学「无间」