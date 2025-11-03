Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

教达人 - 「玩转技能」嘉年华 见证职专教育新世代 | 教学「无间」

教达人
2025-11-03 02:00 HKT
教育 专栏
　　随着科技迅速发展，各行各业对具备专业技能的人才需求与日俱增，职专教育的重要性日益突显。由职业训练局（VTC）举办的「玩转技能」嘉年华早前于西九文化区圆满举行，吸引大批市民踊跃参加，现场气氛热烈。这场全港最大型的户外职专技能嘉年华不仅让各年龄层的市民由朝「玩」到晚，更生动展现职专教育的多元面貌与创新活力。

　　甫踏入会场，热烈气氛扑面而来。逾40个精彩的表演及互动摊位活动，涵盖「衣、食、住、行」4大生活主题，让市民亲身体验技能如何融入生活。嘉年华紧贴社会脉搏，聚焦人工智能（AI）、宠物产业等热门趋势。「AI照相馆」的人龙络绎不绝，参加者透过生成式AI变身游戏角色，亲身感受AI在多媒体行业的应用。另一边厢，「宠物放松按摩体验坊」则让主人学习简单的按摩手法，促进宠物的血液循环，体现对宠物健康的细心关怀。

　　夜幕低垂，大型户外光影汇演将气氛推向高潮。五光十色的灯光和璀璨的烟火交织辉映，照亮西九夜空，为这场盛会画上完美句号。VTC「玩转技能」嘉年华不仅是一个技能展示的平台，更是一个推广职专教育的重要窗口。透过互动体验，让市民亲身感受职专教育的实用价值与多元面向，了解职专教育如何与社会发展紧密相连。笔者深信，这次嘉年华能在参加者心中种下对技能学习的种子，为未来职业发展开启更广阔的空间。

