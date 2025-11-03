海洋公园 – 保育教育新示范 威威村庄让访客在欢笑中学习 | 逆濒行动 - Mission R

海洋公园有一条「威威村庄」？这不是隐世村落，而是一个充满活力与温度的团队。这群「村民」组成大家庭，穿上专属服饰，每日热情地与访客互动，营造气氛。除了拉近人与人之间的距离，亦把保育知识化成有趣体验，让学习变得生动又难忘。

今年11月13日是「国际动物园暨水族馆教育者日」，强调教育是推动自然保育的关键。海洋公园作为「国际动物园教育者协会」逾20年的成员，一直提供各种教育资源与活动，威威村庄正是其中重要一环，每天有数十名村民驻守园内各个展馆，传递保育讯息。放眼各地的动物园或水族馆，也难得一见这样的全天候团队。

威威村庄的创意活现于展品设计及活动中。例如为了提升访客对海洋生态的兴趣，他们在「海洋奇观」增设多项互动装置，展现海底的色彩与声响。当要介绍大熊猫的饮食习惯，他们就让访客亲手制作大熊猫的美食，亦会用其粪便造纸。全新的「小种籽童盟 – 沙漠篇」带领亲子认识狐獴，边玩边探索其生存秘诀，又激发创意和五感发展。村民也不时举办手工艺、摊位游戏等特备节目，让园内充满惊喜。

对村民来说，最开心的时刻莫过于看到访客玩得投入。当小朋友报以真挚笑容、家长送上鼓励，他们都觉得很窝心。以人为本的态度，让威威村庄屡获香港优质顾客服务协会颁发不同奖项。村民更与本地机构合作，为青年提供实习机会，他们不仅学到动物知识，也从村民身上体会到如何寓教于乐，培养自信与沟通能力。

想了解威威村庄的动态，不妨追踪他们的 IG（＠whiskers.village），发掘海洋公园更多有趣好玩的事！

