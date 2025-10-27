教达人 - 从封面到声音 香港流行设计的时代对话 | 教学「无间」

Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

教达人
2025-10-27
教育 专栏
　　近年，香港掀起一股怀旧热潮，从公屋情怀到金曲经典，无不牵动港人的集体回忆。有调查指出，中国内地游客选择旅游目的地时，最重视「当地历史文化的丰富性和独特性」，反映这股怀旧风潮不仅是本地情怀的体现，更成为吸引游客的重要元素，为香港旅游业带来新的机遇。

　　香港知专设计学院（HKDI）敏锐地捕捉到这股怀旧情怀，联同视听品牌Bang & Olufsen及香港专业摄影师公会携手举办「时代留声：乐坛声影经典重现摄影展」，带领观众重返香港乐坛光芒四射的黄金岁月。展览汇聚5位见证香港乐坛80至千禧年代变迁的摄影大师的原作，包括罕见的唱片封面原稿照片及珍贵的孤本展品，透过菲林时代的原始影像，重现张国荣、梅艳芳等多位传奇歌手的舞台风采，娓娓道来每张经典唱片封面背后的创作故事。现场特设「声画同步」区域，让观众在欣赏摄影作品的同时，能沉浸于相应年代的经典金曲，展开一场「视听交织」的时光之旅。

　　值得一提的是，HKDI时装及形象设计学系更于校内举办「经典重现—唱片封面」比赛，鼓励学生以不同年代的经典唱片为灵感，运用当代设计语言重新演绎封面视觉，为展览注入年轻创意能量。「时代留声」展览不仅是一场视觉与听觉的体验，更是一场对香港乐坛黄金时代的致敬。展览于即日起至11月12日于HKDI校园展出，诚邀各位一同走进这场跨越时代、充满情怀与创意的时代对话。

