勿以「一票」而不为！

新一届香港立法会换届选举在即，又是社会各界及广大市民好好利用手上一票选举立法会议员的时候。不同背景经验的候选人互相竞争，有参选功能组别的、选委界别的和地区直选的，气氛热烈。不少新人旧人都踊跃参选，各路选民将会有新一轮的选择。

笔者一如既往大力呼吁每一位选民在12月7日的选举日都出来投下神圣一票。立法会选举是全香港的大事，从权利和义务出发，都应该出来投票，选出心目中的代表，为大家发声、为政府出谋划策。部分选民可能以为手上只有一票而微不足道，事实上，在有竞争的选举中，每一票都在左右选情，在关键时刻各自的一票往往汇聚成改变选举结果的力量，甚至可以变成关键少数，越多选民出来投票，这种效果就越明显，意义重大，所以勿以“一票”而不为，要好好珍惜这个基本法赋予的权利。

立法会选举是香港市民依法参与特区管治的重要制度，通过各位候选人的政纲及竞选活动，各界别选民可以挑选心目中代表他们的议员，在各项政策、相关拨款及重大立法为市民把关，适时向政府提出意见，是施政的重要环节。选举活动本身就是全社会、各社区及各群体集思广益、意见交流的重要过程，选民可以通过候选人的政纲、言论、行为作出判断，以其手上的投票权显示意愿。选出合适的议员关乎香港的未来，市民也有责任履行公民义务，为香港作出最佳选择！

身为香港完善选举制度后的首届选委，笔者将再一次履行好提名及选出候选人的责任，认真聆听、分析各位候选人的言行，了解其对各种问题的立场、对相关政策的建议，并选出真心诚意、有心有力、贴心贴地为广大市民服务的议员，特别是那些愿意与社会各界经常保持接触和积极收集意见的候选人，包括那些愿意挺身为市民解决各种难题的议员。

这些年笔者作为内地港人团体选委一直与关心内地港人的朋友，争取政府提供更多内地港人投票便利措施，也提出了各种不同意见给政府参考，虽然政府对此表示重视，甚至设立特别投票站处理，但还是与我们的目标有一定距离。希望新一届议员将来与我们继续在这方面一起争取，让政府提供更多投票便利措施给内地港人，更彻底、更有效地释放几十万内地港人的爱国爱港力量，融入国家发展大局。在此，也特别呼吁广大的内地港人选民踊跃回港投票，选出关心我们福祉的议员。

另外，笔者作为跨界别关注中医药联席会议的发起人和召集人，一直致力以社会各界力量来推动香港中医药发展，争取政府为中医药全方位拆墙松绑，让中医药更好地服务市民大众，使中医药的产业化成为经济增长新动力，希望来自社会各界的新一届议员可以与我们目标一致，并肩而行，继续为中医药发展而努力，甚至打开新局面。

现届立法会临别秋波，笔者很高兴看到现届大部分立法会议员都认真履行职责，与政府和社会各界一起完成了好些大事，现在稳定的局面来之不易，他们确实为香港作出了历史性贡献。不管他们是否继续竞选连任，对香港也是功不可没，值得大家点赞！

撰文：黄炳逢

香港选举委员会委员

香港内地经贸协会会长

跨界别关注中医药联席会议召集人

内地港人投票便利关注组发起人