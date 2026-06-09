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辛正儿 - 破边洲人满之患 新思维提升体验 | 社论

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辛正儿
5小時前
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　　西贡东坝及破边洲近年人满为患。每逢周末假期，万宜路单线双程严重瘫痪，候车人龙长达数百米，「黑的」胡乱索价；游客为打卡冒险攀爬悬崖，致命意外频生；厕所爆满如「生化危机」，手机讯号失灵，游玩体验大打折扣。这个世界级地质景点，正被「过度旅游」压得喘不过气。

　　政府并非无动于衷。加开小巴班次、设置临时厕所、加装围栏警告牌、节假日增派人员维持秩序……但始终是「头痛医头，脚痛医脚」：围栏阻不了打卡决心，小巴加班仍敌不过数小时候车，警告牌更挡不住「我愿意为风景承担风险」的轻率心态。最新提出于破边洲试行实名预约制，值得支持，至少能分流人流。然而预约只能控制总量，无法解决交通、安全、配套等系统性问题，更无法为持续改善设施提供财政资源。

　　长远而言，政府必须打破「免费郊野」的思维框框，认真研究征收「东坝游玩税」。参考海外经验，从京都的住宿税、威尼斯入城费，到巴塞罗拿的游轮税，旅游税已是管理过度旅游的主流工具。东坝可仿效其精神，向进入核心地段的一日游人士收取象征式费用，例如每人50港元。金额不高，足以产生轻微「经济杠杆」，将部分非必要人流分散至非繁忙时段或替代景点；更重要的是，所收款项必须全数拨入「东坝可持续旅游基金」，专款专用于提升设施－－兴建现代化游客中心、地质解说馆、完善安全护栏与避车处、增设饮水机及稳定厕所、甚至改善手机网络覆盖。

　　政府应打破「自己做」的惯性，将部分服务外判私人机构。例如把东坝园区及官方认可生态旅行团交由专业营运商管理，由业界设计有导赏、有保险、有接驳交通的一站式产品，既可减轻渔护署与警方的监管负担，又能创造经济效益，反哺保育。

　　归根究柢，破边洲之困不是「太多人」，而是「配套与管理追不上人流」。从免费开放过渡至有序收费、专业营运，绝非「离地」或「赶客」，而是让珍贵地貌得以永续、让每位到访者获得安全而难忘体验的必由之路。

辛正儿

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