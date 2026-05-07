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辛正儿 - 铲除楼宇维修贪污 需制度性全面整顿 | 社论

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辛正儿
7小時前
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时评 专栏
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　　日前，廉政公署捣破一个针对单栋楼宇、涉「一条龙」勾结的维修贪污集团，涉案工程横跨3幢大厦。值得注意的是，此次行动源于市民举报－－这正是社会风气转变的积极信号。自宏福苑天价维修案及大火灾后，公众对楼宇维修工程的异常情况高度警觉，不再哑忍。然而，单靠市民举报与加强执法，不足以根治这个盘根错节的「老大难」问题。

　　楼宇大维修贪污之所以成为民生毒瘤，在于其极度封闭的犯罪链条。工程商、专业顾问、法团成员，甚至黑社会势力相互勾结，形成一个「利益共同体」。他们透过围标、虚报工程费、使用劣质材料、滥取授权投票等手段榨取小业主血汗钱，而小业主既缺乏专业知识，又难以动摇法团「一言堂」的权力结构，只能无奈接受。结果是，大厦耗资巨款维修后，问题依然存在，安全隐患未除。

　　宏福苑一案便是最血淋淋的教训。3.3亿元维修工程，新旧主席双双涉贪落网，涉案者多达14人。而「火网行动」更揭露了一个操控10个楼宇项目、涉款5.2亿元的庞大围标集团，中间人公然以工程额一成行贿。这些案件清楚说明，现行制度存在漏洞：法团权力过大却缺乏监管，「招标妥」计划属自愿性质且无法杜绝评标及施工阶段的「蛊惑」；利益申报不完整，举证极度困难，贿款以现金或假发票流转，致使不少违法行为因证据不足而脱罪。

　　政府近期加大打击力度。修订《建筑物管理条例》要求大型维修须有至少5%业主亲身投票，《建筑物条例》罚款拟提高至1000万元，廉署、竞委会与警方联手行动，推行「加强版招标妥」及背景审查。这些措施值得肯定，但要彻底肃清这股歪风，必须推行全方位的制度性整顿。

　　首先，应从源头切断利益输送的土壤。强制所有法团大型维修必须采用公开电子招标，并由独立第三方随机抽取评审委员；同时，立法强制工程顾问、承建商及法团委员作出具法律效力的利益申报，隐瞒关系者须负刑责。其次，针对举证难的问题，可考虑设立「举证责任倒置」机制－－当工程费用明显偏离市场价格而相关人士无法合理解释时，可推定或涉不当行为。再者，政府应研究成立独立的楼宇维修监管局，专责审核大型维修项目的招标、施工及验收，并赋予其调查及检控权力，彻底打破现时「冇王管」的局面。

　　宏福苑的大火烧出了楼宇安全的危机，也烧出了维修贪污的丑陋。社会各界对此已达至前所未有的共识：不能再容许小业主沦为宰割的羔羊。政府和立法会必须下定决心，提出一套严谨、全面的防贪制度，并加快立法进程。

辛正儿

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