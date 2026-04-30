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辛正儿 - 公众泳池开支大 改革须大刀阔斧 | 社论

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辛正儿
4小時前
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　　审计署最新一份报告，揭示公众泳池营运低效。数据显示，2024/25年度公众泳池全年开支高达12.7亿元，收入只有1.4亿元，入不敷出逾十亿元。俗语有云「小数怕长计」，10亿非小数目，康文署必须正视问题，在满足市民游泳需要的同时，确保公帑用得其所。

　　审计署指各泳池的成本差异极大。观塘泳池日均入场逾3000人，人均成本仅42元；但屯门赛马会仁爱堂泳池可容纳370人，日均入场却只得82人，人均成本高达763元，相差逾18倍。当中的资源流失，需要纠正。

　　要解决问题，需从根源入手，检视各区实际需求。仁爱堂泳池使用率长期偏低，究竟是社区老化令服务需求减少，还是设计、位置或管理出问题？当局应分区深入了解，对症下药。对于邻近而使用率皆低的泳池，更应研究合并可能性，腾出设施改变用途。当然，任何改动都必须小心研究，并充分咨询公众意见，不能一刀切。

　　逆向思维，当局更应主动开源，加强在非繁忙时段开放予团体举办游泳训练班、水上活动或比赛，扩大容许商业机构租用，既可增加收入，亦能提升设施使用率，一举两得。

　　长远而言，当局须以更宏观视野规划公众泳池布局。现时私人屋苑绝大部分设有泳池，某程度上已分担了邻近居民的游泳需求。政府在保障市民使用公众设施权利的大前提下，应逐一检视长期使用率偏低的泳池，是否有实际需要保留。若证实需求已由私人设施充分满足，便应果断改变，将资源投放于更有需要的地区，优化整体服务。公众泳池不可能赚钱，这点社会有共识。但不可能赚钱，不等于让公帑流失。当局要以多管齐下的策略，全面提升泳池营运效率。

辛正儿

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2026-04-29 02:00 HKT
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