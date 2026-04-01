辛正儿 - 正视路边坏车安全隐患 研立法规管配警示装置 | 社论

青屿干线发生一宗致命车祸，一辆巴士撞向因故障停下的的士，酿成两死一伤惨剧。涉事巴士司机被捕，然而悲剧背后折射出的道路安全问题，值得社会深思。



虽然路边坏车引发的致命意外，在全年交通死亡数字中占比不高，但生命诚可贵，一宗也嫌多。每一条生命的消逝，背后都是一个家庭的破碎。今次事故中，的士亮着「死火灯」仍被猛烈追撞，车尾严重变形，两名被困乘客最终不治。这说明，仅靠「死火灯」的警示作用，尤其在夜间或能见度低的环境下，远远不足。



汽车会专家指出，在黑暗环境中，「死火灯」光度有限，后方车辆未必能及时察觉。事实上，目前不少新车的车尾箱内已配备可闪亮的三角警示灯或反光牌，供司机在坏车时摆放于车尾，以加强警示。然而，现行法例并未强制规定司机必须配备及使用此类装置。当局应积极考虑立法，规定所有车辆必须备有符合标准的后车警示灯，并明确制订摆放距离（如车后50米）等技术要求，建立一套完整的法律框架，让司机有法可依，违者须承担相应责任。



除了完善硬件配套，加强公众教育同样关键。不少驾驶者在坏车时，缺乏正确的自保意识。政府应透过宣传，教育司机一旦在路上坏车，绝不应站在车尾或车旁，而应尽快撤离至安全位置，例如坏车前方五十米以外的路旁。同时，要提升夜间行车者对路上坏车的警觉性，提醒驾驶者时刻留意路面情况，切勿疲劳或分心驾驶。



意外往往发生在一瞬间，但预防工作可以做得更周全。与其每次在悲剧后哀悼，不如从制度和教育入手，将伤亡风险降至最低。



辛正儿