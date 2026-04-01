Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

辛正儿 - 正视路边坏车安全隐患 研立法规管配警示装置 | 社论

头条社论
头条社论
辛正儿
2小時前
阅讀更多
时评 专栏
內容

　　青屿干线发生一宗致命车祸，一辆巴士撞向因故障停下的的士，酿成两死一伤惨剧。涉事巴士司机被捕，然而悲剧背后折射出的道路安全问题，值得社会深思。

　　虽然路边坏车引发的致命意外，在全年交通死亡数字中占比不高，但生命诚可贵，一宗也嫌多。每一条生命的消逝，背后都是一个家庭的破碎。今次事故中，的士亮着「死火灯」仍被猛烈追撞，车尾严重变形，两名被困乘客最终不治。这说明，仅靠「死火灯」的警示作用，尤其在夜间或能见度低的环境下，远远不足。

　　汽车会专家指出，在黑暗环境中，「死火灯」光度有限，后方车辆未必能及时察觉。事实上，目前不少新车的车尾箱内已配备可闪亮的三角警示灯或反光牌，供司机在坏车时摆放于车尾，以加强警示。然而，现行法例并未强制规定司机必须配备及使用此类装置。当局应积极考虑立法，规定所有车辆必须备有符合标准的后车警示灯，并明确制订摆放距离（如车后50米）等技术要求，建立一套完整的法律框架，让司机有法可依，违者须承担相应责任。

　　除了完善硬件配套，加强公众教育同样关键。不少驾驶者在坏车时，缺乏正确的自保意识。政府应透过宣传，教育司机一旦在路上坏车，绝不应站在车尾或车旁，而应尽快撤离至安全位置，例如坏车前方五十米以外的路旁。同时，要提升夜间行车者对路上坏车的警觉性，提醒驾驶者时刻留意路面情况，切勿疲劳或分心驾驶。

　　意外往往发生在一瞬间，但预防工作可以做得更周全。与其每次在悲剧后哀悼，不如从制度和教育入手，将伤亡风险降至最低。

辛正儿

最Hit
正义女神丨陈炜儿子「高成彬」成首集MVP 26岁刘倬昕系犯罪学硕士 运动健将代表香港出战
正义女神丨陈炜儿子「高成彬」成首集MVP 26岁刘倬昕系犯罪学硕士 运动健将代表香港出战
影视圈
9小時前
长者深水埗冰室每日2蚊买白饭 店员1秘密举动守护尊严 网民：真心respect｜Juicy叮
长者深水埗冰室每日2蚊买白饭 店员1秘密举动守护尊严 网民：真心respect｜Juicy叮
时事热话
15小時前
湾仔83年老店「冯良记表行」结业 知名劳力士代理 见证本地钟表史 网民：时代的终结
湾仔83年老店「冯良记表行」结业 知名劳力士代理 见证本地钟表史 网民：时代的终结
生活百科
17小時前
佳宝超市全场8折再度加码！复活节限时12日优惠  冻肉/蔬果/米/油/饮品劲减
佳宝超市全场8折再度加码！复活节限时12日优惠  冻肉/蔬果/米/油/饮品劲减
生活百科
16小時前
六合彩｜头奖1500万今晚搅珠 即睇10大最幸运投注站
六合彩︱头奖1500万搅珠结果出炉 即刻入嚟对冧巴！
社会
6小時前
校园沦活春宫︱神户一小学男女教师被揭「激战」十多次 辩称「气氛到无法自制」
校园沦活春宫︱神户一小学男女教师被揭「激战」十多次 辩称「气氛到无法自制」
即时国际
10小時前
伊朗局势｜白宫称美伊朗谈判「进展良好」伊朗否认 阿拉格齐：「是时候驱逐美军」｜持续更新
01:40
伊朗局势｜特朗普欲阿拉伯国家承担战争开支 中巴提中东和平五点倡议｜持续更新
即时国际
3小時前
稻香长者饮茶优惠！$20.8点心孖宝 任选鲜虾饺/马拉糕/鸡粥 星期一至日供应
稻香长者饮茶优惠！$20.8点心孖宝 任选鲜虾饺/马拉糕/鸡粥 星期一至日供应
饮食
14小時前
公屋首派安荫邨「睇都唔睇」秒拒 港男豪言：葵青区尾二！结局神反转：街坊力证走宝｜Juicy叮
公屋首派安荫邨「睇都唔睇」秒拒 港男豪言：葵青区尾二！结局神反转：街坊力证走宝｜Juicy叮
时事热话
18小時前
星岛申诉王｜踢爆求职骗案新变种 弃国语、用全英、假培训 大学生堕「精英级陷阱」痛失19万
星岛申诉王｜踢爆求职骗案「新变种」 弃国语用全英文 大学生堕「精英级陷阱」痛失19万
申诉热话
9小時前
更多文章
辛正儿 - 从旺角社区客厅 显支援基层温度 | 社论
　　社区客厅计划自推出以来，肩负延展㓥房户生活空间、打破基层孤立状态的重任。昨天旺角社区客厅启用，是首个签订五年服务期的项目，更以其前瞻性设计，为这项精准扶贫政策写下了崭新注脚。 　　旺角社区客厅的突破在于将「人工智能」融入基层支援，为缩窄数码鸿沟提供了可行路径。过去，基层家庭受限于经济条件，较难接触前沿科技；㓥房狭窄的环境令学童缺乏安静的学习空间与设备。该客厅引入智能炒菜机、健康检测设备，
2026-03-31 02:00 HKT
头条社论