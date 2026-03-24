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陶杰 - 德国笑话 | 油尖多士

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陶杰
3小時前
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时评 专栏
內容

　　英国人抱怨火车服务：不时延误、临时取消，司机动辄罢工，但是，若和德国相比，即刻心平气和。

　　德国的火车服务近年在欧洲，几乎已经包尾，臭名远播。德国铁路公司简称DB，已成德国全民的笑柄，网上随便一搜，都是讽刺DB的黑色幽默。

　　首先是不准时，准时率由2024年的62.5%跌至去年的60.1%。完全颠覆世人对德国公司守时的刻板印象。有笑话称：如果错过早上10：30的火车，仍有机会赶得及上一班9：30的火车，因为9：30那班一定延误。

　　DB经常因莫名其妙的理由取消列车，除常见的罢工外，诸如路轨上有树枝、或路边有行人闪过、天气转差、司机肚痛，即可完全取消，赶乘客下车－－虽然安排接驳巴士，但返工高峰时刻，人多车少，乘客逼不得已只能自己叫的士。

　　更大的挑战是转乘月台随意错配，明明写住2号月台，直至火车进站，才发现是路轨对面月台，原本呆候的乘客，立即拔腿狂奔，现场极为搞笑，恍如铁路公司对乘客有意的恶作剧。

　　德国铁路沦落到这个地步，原因无非老生常谈。其一大规模频繁罢工，司机工会和服务业工会势力庞大。其二基建老化，长期失修，许多路轨、桥梁、电气系统都已超过半世纪。其三，公司结构叠床架屋，官僚主义病入膏肓。

　　德国铁路公司2025年净亏损高23亿欧罗，既不敢大规模裁员，也不敢加票价，甚么维修、改建，通通没钱。如果在德国火车站见到月台上人群欢呼拍手，并非胜利球迷，而是乘客为失踪的火车终于抵站而额手称庆。

前新闻工作者
多媒体社会评论人
陶杰

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