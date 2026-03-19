辛正儿 - 复苏势头良好更须应变 加力推香港旅游吸引力 | 社论

香港旅游业持续复苏。今年首两个月，近千万访港旅客人次，按年录得18%增幅，其中内地旅客升幅尤为强劲。而机场客运量亦同步攀升，这些正面数字，不仅印证了香港作为国际旅游枢纽的魅力依旧，更显示出旅游业界与特区政府在疫情后振兴旅游业的努力，已取得阶段性成果。



国际旅客稳定回归，绝非侥幸。这背后既有香港中西文化荟萃、美食购物与自然景观并存的底蕴，亦离不开一浪接一浪的大型盛事活动所制造的吸引点。从艺术展览到体育竞赛，从传统节庆到国际会议，这些盛事激活了城市的旅游氛围，让「香港无处不旅游」的理念逐渐落地生根。数据显示长途市场如澳洲、欧洲旅客的强劲增长，更说明香港的国际号召力并未减退，反而在精心策划下重拾光芒。



然而，在为复苏势头感到鼓舞的同时，我们必须保持清醒与警觉。环球局势瞬息万变，3月中东地区爆发的战事，为全球旅游业的全面复苏投下变数。地缘政治紧张、油价波动、航班路线调整乃至旅客的安全顾虑，都可能影响未来的出行决策。香港作为一个高度开放的外向型经济体，须审时度势，以敏锐的触觉和快速的应变能力，迎接国际市场的潜在变化。



变局之中，也蕴藏机遇。面对中东战云，香港要「危中求机」，将自身核心优势－－社会稳定与安全，转化为最强的宣传武器。在部分地区动荡不安之际，香港理应加大力度，向国际社会展示这是一座文明、有序、安全的国际大都会，让「安全乐游」成为吸客的关键词。与此同时，要留住旅客的心与脚步，单靠安全并不足够，必须不断注入新意。旅发局预告今年将推出多项崭新活动，无论是深入社区的「大城小游」、结合光影艺术的「区区光影」，还是延长万圣节主题至一个月，以及扩大在冬日营造「缤纷」氛围，这些充满创意的点子，正是回应市场渴求新鲜感的对症良方。创意旅游，不仅能提升旅客体验，更能延长其留港时间，带动更多消费，值得业界与社会各界全力支持。



此外，在区域合作层面，香港更应善用「一国两制」下的独特优势。推动「一程多站」旅游模式多年，如今正是深化发展的良机。将香港的国际化视野、优质服务与内地兄弟省份的丰厚历史文化、自然风光资源有机结合，构思「先入境再游内地」或「先内地再访港」的多元线路，不仅能丰富旅客的行程选择，更能将香港的旅游市场从单一目的地，拓展为区域旅游的核心门户与重要节点，产生一加一大于二的协同效应。



辛正儿