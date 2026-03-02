周显 - 香港医疗唔忧做 | 政政经经

Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

周显
11小時前
我和拍档搞的医疗人工智能（AI）项目0xmd，其中一个未来主要发展项目，当然是AI Agent，例如为用户选择医生或医院，甚至是代为约定就诊时间，先把病历资料发给对方参考等前期工作。

　　但这遇上了一个困难，就是香港医生生意太好，根本不愁工作，所以对于和我们合作兴趣不大，因此我们需要更大的努力和热情，去完成这项任务。

　　其实我也有朋友搞过网上问诊，让海南岛人民去咨询香港医生，也是由于香港医生唔忧做，所以这个本来以为大有可为的生意，也不太成功。

医生生意好不愁工作

　　简单点说，中国市场十分「卷」，连带香港市场也「卷」起来，但是香港的医疗市场是完全不「卷」，是卖方市场，「皇帝女唔忧嫁」，客户求医生，非医生求客户。所以说，「卷」有「卷」的好，不「卷」也有不「卷」的好，这要视乎你从哪个观点角度去看。

　　相比起我们的另一市场巴西，由于当地医生就业不易，同时在一些地方如贫民窟则医疗不足，即一头冷另一头热，我们的医疗AI也就大有可为了。

