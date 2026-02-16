Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

辛正儿 - 从名人告诽谤案 反思网络上言责 | 社论

辛正儿
25分鐘前
　　近日城中名人就被指与一名女艺人的传闻，入禀控告她诽谤及骚扰，事件引起关注。随着案件进入司法程序，公众除了等候这宗官司的发展，更应借此契机，反思在资讯爆炸的数位时代，网络言论的边界、自媒体的责任，以及法治社会应有的理性态度。

　　首先，事件的核心提醒我们，司法尊严必须被置于舆论之上。现代社会的基石在于法治，当事人选择透过法律途径解决事件，意味着真相与对错的裁断权已交由法庭行使。在此情况下，公众尤其是网民，不宜再充当「判官」，在社交媒体或讨论区上妄加揣测、发表偏颇言论。这种行为不仅可能对诉讼双方造成伤害，更可能因缺乏事实基础的恶意评论，令发表者本身误堕法网，触犯诽谤等相关法例。等待法庭裁决，是对法治的尊重，亦是给予各方一个程序上的公道。

　　其次，回顾事件本身，一条流传十年的传闻，本已静下来，却因一个网上访问而死灰复燃。尽管涉事人在访问中否认了传闻的真实性，但话题的敏感性以及「流量为王」的网络生态，已足够点燃舆论的火头。更值得警惕的是，事件随后更演变出大量由人工智能生成的无根据二次创作。这赤裸裸地揭示了当今网络世界的畸形现象：任何未经证实的消息，一旦被视为「流量密码」，便会迅速发酵、变异、疯传，如同滚雪球般越滚越大。这种「先消费，后核实」的恶性循环，对当事人造成的持续伤害是难以估量的，轻则名誉受损，重则精神受创。

　　第三，这宗案件对所有网络内容创作者，特别能影响大众的YouTuber、KOL等，敲响了警钟。在追求点击率的同时，必须恪守道德－－核实事实。不应为了哗众取宠而「人云亦云」，甚至将未经证实的传闻当作「花生」炒作。若为了吸引目光和点赞而重提一些谣言，是欠缺操守，甚至是缺德的行为。要知道，在资讯传播链中，内容创作者扮演着放大器的作用，若不加筛选、不求甚解地重提传闻，他们便不自觉地沦为了假资讯的帮凶。

　　最后，我们必须加强对网络言论法律的公众教育。许多网民甚至内容创作者，对法律的界线认知模糊。他们或许不清楚，在网上散播谣言、损害他人名声，足以构成诽谤罪；而对他人持续施加网络压力、造成心理伤害，则可能干犯骚扰罪行。网络从不是法外之地。各界应加强宣传，教育下一代，让他们明白键盘背后的言论，同样承载着法律与道德的双重责任。

　　在未来的日子里，社会应携手建立一个以事实为本、守法自律、互相尊重的健康网络环境。惟有如此，才能避免类似因「流量」而起的伤害无辜的事件一再重演。

