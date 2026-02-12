陶杰 - 许愿池收费 | 油尖多士

意大利罗马许愿池实施收费：游客须付2欧罗入场费，才可以打卡拍照，掷硬币许愿，本地人则依然免费。



罗马固然遍布名胜，但治安不靖，游客早就受过告诫，不但财不可露眼，而且须配备随身腰包，重要证件和现金跟身；背囊都揹在胸前，防人之心可见一斑。过去在罗马街头「揾食」者，主要是吉普赛人，近年随着欧盟的难民政策，又混杂了更多不同族裔，所谓「文化多元」，今日罗马的许愿池，对照1954年美国电影《罗马之恋》（Three Coins in The Fountain）之取景，还保留了多少原汁原味，也可以作文化比较的课题。



罗马许愿池之所以名声大噪，主要得自荷李活电影的传播，尤其电影《罗马之恋》，直接以许愿池入题，讲3个美国白领OL游欧洲，人美景靓，对爱情生憧憬。虽然是爱情喜剧，实际上却展示了战后的意大利经济凋敝，生活贫困，在美国人面前不免卑躬屈膝；普通一个美国OL，在意大利用美金，就可以过得像贵族，还和王子约会；在欧洲取景，对当时的美国人而言简直价廉物美。



美国游客受荷李活电影影响，甚至引为「集体回忆」，对许愿池收费政策十分失望，但意大利人反唇相讥：「如果许愿池换在纽约，入场费可能要100美元。」欧洲人对美国人之印象，无论是过去电影中挥金如土的大爷，还是今日不断催促北约交钱，以关税作惩罚的特朗普，都粗俗傲慢，开口离不开钱。新仇旧恨加在一起，难免要说几句气话。



但欧洲多年坐吃老本，高举福利主义，尤其是意大利，既无新的产业经济，罗马政府只能将旅游名胜打扫干净，至于各处境点之间的脏乱差，无心亦无力整治，2欧罗的入场费固然相宜，但如果前往许愿池之道路整洁，交通畅顺，安全无忧，收费20欧罗也有大把人捧场。



前新闻工作者

多媒体社会评论人

陶杰