辛正儿 - 火劫后的哀思与重建 | 社论

辛正儿
3小時前
　　大埔宏福苑一场无情五级大火，死伤惨重。这场香港近年来最严重的火灾之一，让整座城市陷入深深的悲痛。面对厄祸，各界送暖。香港与内地企业纷纷伸出援手，展现了人间有情的大爱精神。这些捐助，从巨额资金到生活必需品，都是流离失所的灾民提供了及时的帮助。

　　火灾的惨烈程度，令人震惊，社会各界同感这场悲剧带来的心理冲击，甚至造成深层的心理创伤。各个志愿机构接受市民的查询，同时给予辅导，应对这个艰难时刻。此刻，我们更需要互相关怀，若发现身边人情绪受困扰，应及时伸出援手，有需要时寻求专业人士协助。而政府各部门积极筹建灾民所需，由临时住宿、药物支援，以至证件补办等，展现以民为本的精神。

　　这场悲剧揭露了棚架防火安全的严重漏洞，必须立即整改，以防相似灾难重演。专家指出，不少地盘为节省成本，没有使用阻燃棚网，是肇祸之源，也反映业界忽视安全的劣根性。建造业议会已发信强烈呼吁，各承建商必须立即检视及确保所有保护网均须具有符合认可标准的适当阻燃性能，以杜绝灾害陷阱。

　　廉政公署就大埔宏福苑大维修工程可能涉及贪污展开全面调查。警方亦拘捕了3名工程公司负责人，涉嫌误杀。社会期望各执法部门深入调查，向肇祸者追究法律责任，还死伤者和公众一个公道，亦向建造业发出强烈警号，必须深彻检讨，依法办事，筑起更高的地盘安全标准，亦鞭策前线工人改掉恶习，重建良好的地盘文化。从政府到业界，从企业到个人，都必须行动起来，将这场火劫带来的伤痛，转化为确保城市安全的集体决心。

