辛正儿 - 输波检讨求改进 莫负热血球迷撑 | 社论

头条社论
头条社论
辛正儿
2025-11-20 02:00 HKT
　　香港足球队以一比二不敌新加坡，缘尽亚洲杯决赛周，令无数球迷扼腕。然而，当镜头从绿茵场转向看台，那片沸腾的「红海」却从未褪色——香港球迷以充满创意与热情的打气方式，在这场遗憾的赛事中，谱写了一曲令人动容的忠诚赞歌。

　　香港球迷的表现，早已超越传统意义上的「观赛」。在启德体育园，他们用红色波衫汇成壮阔红海，以精心设计的巨型Tifo展现「港队劲揪」的气势；他们齐声高唱广东话打气歌，在特定时刻以全场掌声传递对球员的支持。这种将视觉、听觉完美融合的打气模式，不仅为球队注入力量，更成功吸引社会各界关注足球运动。据统计，近年香港足球赛事入场人数持续上升，社交媒体上关于本地足球的讨论热度不减，这与球迷群体创造的独特观赛体验密不可分。他们用创意将足球比赛转化为文化盛事，让更多人愿意走进球场，感受这份热血沸腾。

　　更难能可贵的是，香港球迷展现了惊人的组织能力与自律精神。球迷区内旗手、鼓手、带动组分工明确，打气行动整齐划一；即使远征卡塔尔、不丹等异地，他们依然自发组成「联合军」，在客场打造出移动的「红海」。这种高度组织化的支持，不仅需要投入大量时间精力和金钱，更需极强的纪律性。他们向社会示范了如何以理性而热情的方式表达支持——不谩骂、不骚动，只用最具创意的口号与横幅，为球队注入正能量。这种精神已然超越体育范畴，成为香港社会一道亮丽的风景线。

　　正如有球迷领袖所言：「要学习接受输波。」这场失利固然令人失望，但香港足球的真正价值，不在于一时胜负，而在于这片土壤上生生不息的热情与坚持。球迷已经用行动证明，他们的支持不会因一场败仗而动摇。现在，轮到教练与球员承担起这份期待，诚恳检讨战术部署与临场表现的不足。从青训体系到职业联赛，从战术思维到体能训练，每个环节都需精益求精。惟有如此，才不辜负那片始终为他们沸腾的红海。

　　当终场哨声响起，比数已成定局，但香港球迷留下的不是叹息，而是下一次「我们永远撑香港」的承诺。这片红海见证的，不止是球场上的拼搏，更是一个城市对足球不灭的热爱。失利是成长的必经之路，而真正的支持，正是在低谷时依然不离不弃。相信在广大球迷的持续支持下，香港足球必能从挫折中吸取养分，在未来国际赛场上走得更远。

