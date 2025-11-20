陶杰 - 日本熊灾 | 油尖多士

Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

陶杰 - 日本熊灾

陶杰
2025-11-20 02:00 HKT
时评 专栏
　　日本爆发「熊灾」：熊只不但在山野乡郊出没，甚至闯入学校和市区，连东京也沦陷，至今死亡人数达13人，引发恐慌，所谓「防熊用品」如铃铛、口哨和驱赶喷雾一时供不应求。

　　经此「熊灾」，熊这种野兽长期经卡通产品改造的「萌物」形象一夜崩塌，而长期遭边缘化的猎人之职业再度回归。

　　应对这场熊灾，曝露了日本的城乡和世代差异的深层问题。首先猎人早已是青黄不接，业内多的是年纪偏长者，而且收入微薄，据报有地方政府出价，一次猎熊行动只有报酬400港币。

　　猎熊本来合法，可以控制熊只数量，保证其野外生存环境与人类井水不犯河水。但动物保护主义兴起，年轻人普遍涌入城市工作，接受「现代思想」之教育，打猎被视为不人道，猎人之职业渐遭歧视，猎熊更沦为野蛮风俗。此所以地方政府决心以猎枪应对熊灾之际，依然有许多人抗议，质问为何不能使用麻醉枪。

　　因为现实是解决问题需要投入人力物力，时间金钱。许多地方政府人力匮乏，入不敷支，设备落后，甚至完全没有相关经验。职业的猎人已买少见少，而配备麻醉枪还需要额外的资源，关键是，熊出没的时间和地点不可控制。

　　而恐惧和抗议的人是同一类，生活在大城市，受教育程度高，崇尚环保和动物保护，在动物园看见熊会大呼「好可爱」。这些人没有野外生存经验，也不会了解猎人的工作方式和面对野兽的心理。有能力捕捉熊的人，与要求保护熊的人，从年龄世代、经济地位、教育程度到价值观，彼此隔阂甚深。而此一隔阂，不止日本，而是全球普遍现象。

　　据报北海道已有人率先提议「以吃制害」，推出熊肉料理，若保命和赚钱可以兼得，人类是不会客气的。

前新闻工作者
多媒体社会评论人
陶杰

