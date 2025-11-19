Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

辛正儿 - 积极融入国家发展大局 成为「十五五」规划推手 | 社论

辛正儿
2025-11-19 02:00 HKT
　　「十五五」规划作为国家迈向2035年基本实现社会主义现代化目标的关键五年规划，聚焦于高质量发展，透过培育「新质生产力」实现科技自立自强，以及扩大高水平对外开放，为香港的发展指明了方向。在「一国两制」下，香港不仅能从国家战略中受益，更具备独特条件成为「十五五」规划的关键引擎。

　　「十五五」规划建议居首的目标，是高质量发展取得显著成效和科技自立自强水平大幅提高。而四中全会公报亦提出「统筹教育强国、科技强国、人才强国建设」，「一体推进教育科技人才发展」。这个目标凸显在逆全球化和美西方技术霸权压顶的当下，中央将创新驱动进一步提升至国家发展全局的核心位置。

　　国家正全力在人工智能、生命科学、绿色科技等领域寻求突破时，香港正是关键的交汇点，因为香港拥有强大的科研基础和国际化优势，可通过北部都会区建设和粤港澳大湾区合作，强化香港高校研究机构与内地企业互动。故此，北都的发展必须提速，以更好贡献大湾区的创新科技发展。而香港特区政府亦正借鉴北京城市副中心和河北雄安新区的经验，加快推进粤港澳大湾区深度合作。

　　行政长官李家超昨天指出，在「一国两制」下，香港同时拥有国家与国际的双重机遇。他强调香港作为「超级联系人」和「超级增值人」，始终坚持对外开放，促进自由贸易。而香港的独特优势，还包括普通法制度、资金与资讯的自由流通，以及与国际商业惯例的无缝接轨，使其成为双向流动中不可或缺的桥梁。

　　特区政府新成立的「出海专班」协调推动内地企业善用香港的金融及专业服务，进一步连接全球市场及买家。以上举措，有助内地创新成果对接全球市场和资金，得到更广阔的发展空间。

　　香港在国家发展大局中的角色清晰且不可或缺。随着「十五五」规划的逐步展开，香港必须以「坚毅前行，贯彻到底」的精神，锁定方向和目标、保持战略定力，努力不懈向前推进。

辛正儿

