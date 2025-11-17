辛正儿 - 中日关系暗流 游日风险骤增 | 社论

近日，日本首相高市早苗发表关于「台湾有事」可能构成日本「存亡危机事态」的言论，给中日关系带来了新的紧张状态。外交部明确回应，日本领导人的「涉台挑衅言论」导致中日交流氛围恶化，并给在日中国公民带来「重大风险」。中国驻日大使馆也郑重提醒中国公民近期避免前往日本，已在日的中国公民应提高安全防范意识。部分港人喜欢游日，当前局势下，应记取外交部的提醒。



其实，即使未有这场风波，曾以安全著称的日本，如今治安状况令人担忧。例如，2025年7月尾，东京千代田区神田须田町—一个距离国会仅1.5公里的地段，两名中国籍男子遭4名不明身份男子持铁棍围攻，身受重创。类似暴力事件在大阪西成区亦发生，一名19岁中国籍男大学生遭遇勒颈抢劫，手机和钱包被抢走。中国驻日大使馆向外务省提出严正交涉，要求日方切实保护在日中国公民的安全与合法权益，因以上两宗事件并非孤立，数据显示，半年内日本累计发生27宗针对华人的恶性攻击事件。



疫情过后，日本旅游业迅速反弹，截至今年前9个月，已有近750万中国旅客赴日，占所有外国观光客近四分一。大量游客涌入虽带来了经济收益，却也引起日本各地「观光公害」争议不断。日本网络上有声音反映，尤其不满人数众多的中国观光客，力数他们不是，例如订枱后不现身、闯入私人地方等。外交部领事司已于本月发布通告，提醒中国公民「近期避免前往日本」。



除了所谓「观光公害」，部分日本人对中国人怀有敌意，还有着复杂的政经背景，包括高市早苗以组织联合政府上台，靠极右言论以巩固其个人政治地位，加上她自安倍入阁起，一直奉行安倍的倾右施政取向，现在只有更极端，或催化日本社会更大的反华情绪。中国旅客爱游览日本，但如今正因社会排外情绪与政治纷争，逐渐筑起一道无形的墙，游日风险骤增。港人须看清大形势，不要贪图吃喝玩乐而无端置身于险境中，推迟游日行程是明智之举，即使如期访日，行事务必低调，并留意外交部与港府发出的最新警示。



辛正儿