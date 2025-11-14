Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

陶杰 - 环保与生意 | 油尖多士

油尖多士
油尖多士
陶杰
2025-11-14 02:00 HKT
阅讀更多
时评 专栏
內容

　　丹麦许多奶农拒绝再使用一种叫Bovaer的饲料，与政府爆发冲突，使用这种饲料的国家不止丹麦，官司也蔓延到英国。

　　Bovaer是一种抑制剂，丹麦政府一直强制农民给奶牛喂饲这种饲料，以减少「气体排放」（亦即放屁），保护环境。但农民发现，奶牛吃了这种饲料之后，产奶量减少，更甚者健康变差，死亡率大增。

　　生产抑制剂的公司是荷兰国家矿业公司，现与瑞士公司合并，称为DSM-Firmenich，财雄势大，主要股东包括贝莱德、先锋和高盛。多年来丹麦的农民一直有所疑虑，但DSM使用大量研究数据证明饲料完全无问题，可以放心使用。

　　即使农民每日打理奶牛，现场目击奶牛的健康出问题，在庞大的资本和政府的条例面前，也没有甚么发言权，事件其实已经扰攘十多年，直至近日，农民终于忍无可忍。

　　欧洲这一代从官僚到平民，推崇环保已经走到了环保主义的地步，环保政治化，成为不可违抗的标准。牛因为反刍消化，放屁会排放甲烷，据说破坏环境，会导致世界末日。但是人类又不能不吃牛肉或奶类制品，为了追求环保，只能给牛喂抑制剂。

　　至于牛吃了抑制剂，会发烧腹泻，包括病死，但在环保的绝对政治正确面前，动物权益已不值一提，何况还有庞大的生意？

　　丹麦的奶类制品8成出口，市值200多亿欧罗，而且每年还以6.12%的速度增长，一面扩大蓄牧规模，一面残害牛只，一面继续享用牛肉牛奶芝士，正如许多明星任环保大使，坐私人飞机到处出席活动那样。

前新闻工作者
多媒体社会评论人
陶杰

最Hit
太兴集团创办人陈永安辞世 餐饮界「烧味教父」 留巨业传承
太兴集团创办人陈永安辞世 享年66岁 餐饮界「烧味教父」 留巨业传承
商业创科
8小時前
独家︱翁静晶揭宝福山创办人冯成骨灰同样被盗 匪徒向先人家属勒索百万美元赎金
独家︱翁静晶揭宝福山创办人冯成骨灰同样被盗 匪徒向先人家属勒索百万美元赎金
突发
8小時前
元朗去宝琳只需50分钟？交通专页教乘港铁于1站转巴士车程快4成 网民：用多几多车钱？
元朗去宝琳只需50分钟？交通专页教乘港铁于1站转巴士车程快4成 网民：用多几多车钱？
生活百科
16小時前
长者免费叹日式放题！？任食蟹主题菜式/刺身/天妇罗 每位再送芝士焗龙虾
长者免费叹日式放题！？任食蟹主题菜式/刺身/天妇罗 每位再送芝士焗龙虾
饮食
12小時前
张学友状态响警号！近照样貌吓坏粉丝 64岁断崖式衰老网民错愕认不出来
张学友状态响警号！近照样貌吓坏粉丝 64岁断崖式衰老网民错愕认不出来
影视圈
16小時前
酒家烧鹅王劈价7折！鲍鱼/花胶公炖鸡/文昌鸡低至$48起 附2大酒楼优惠
酒家烧鹅王劈价7折！鲍鱼/花胶公炖鸡/文昌鸡低至$48起 附2大酒楼优惠
饮食
12小時前
北角码头「瀡滑梯」式放生 大水喉侍候 大人细路倒完一盘又一盘 最大得益者原来系佢......
北角码头「瀡滑梯」式放生 大水喉侍候 大人细路倒完一盘又一盘 最大得益者原来系佢......｜Juicy叮
时事热话
20小時前
连锁饼家下午茶优惠！$20叹齐怀旧沙翁配蛋挞+饮品 全日6小时适用
连锁饼店下午茶优惠！$20叹齐怀旧沙翁配蛋挞+饮品 全日6小时适用
饮食
19小時前
吴启华旧爱赴黄泽锋细女百日宴 一句祝福竟被批：心地唔好 58岁陈丽丽人工受孕追B曾陷争议
吴启华旧爱赴黄泽锋细女百日宴 一句祝福竟被批：心地唔好 58岁陈丽丽人工受孕追B曾陷争议
影视圈
15小時前
中国国家主席习近平与美国总统特朗普10月底在南韩会晤。路透社
中日关系恶化｜习近平与特朗普通电话 阐明对台原则立场
即时中国
9小時前
更多文章
陶杰 - 日本熊灾 | 油尖多士
　　日本爆发「熊灾」：熊只不但在山野乡郊出没，甚至闯入学校和市区，连东京也沦陷，至今死亡人数达13人，引发恐慌，所谓「防熊用品」如铃铛、口哨和驱赶喷雾一时供不应求。 　　经此「熊灾」，熊这种野兽长期经卡通产品改造的「萌物」形象一夜崩塌，而长期遭边缘化的猎人之职业再度回归。 　　应对这场熊灾，曝露了日本的城乡和世代差异的深层问题。首先猎人早已是青黄不接，业内多的是年纪偏长者，而且收入微薄
2025-11-20 02:00 HKT
油尖多士
陶杰 - 纽约新市长 | 油尖多士
　　纽约民主党候选人，90后的曼达尼果然胜出，成为纽约史上第一个穆斯林市长。 　　曼达尼自称「民主社会主义者」，主张公车免费、幼儿托育免费、冻结房租、对富人和大企业增税：年收入超过百万美元者所得税增加2%，企业营业税从7.25%提高至11.5%，投入700亿美元兴建公共住宅等等。 　　曼达尼得票100多万，足以反映出今日纽约人的生存状况。房屋供应短缺，租金昂贵，皇后区的一房公寓，也须月
2025-11-11 02:00 HKT
油尖多士