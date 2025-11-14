陶杰 - 环保与生意 | 油尖多士

丹麦许多奶农拒绝再使用一种叫Bovaer的饲料，与政府爆发冲突，使用这种饲料的国家不止丹麦，官司也蔓延到英国。



Bovaer是一种抑制剂，丹麦政府一直强制农民给奶牛喂饲这种饲料，以减少「气体排放」（亦即放屁），保护环境。但农民发现，奶牛吃了这种饲料之后，产奶量减少，更甚者健康变差，死亡率大增。



生产抑制剂的公司是荷兰国家矿业公司，现与瑞士公司合并，称为DSM-Firmenich，财雄势大，主要股东包括贝莱德、先锋和高盛。多年来丹麦的农民一直有所疑虑，但DSM使用大量研究数据证明饲料完全无问题，可以放心使用。



即使农民每日打理奶牛，现场目击奶牛的健康出问题，在庞大的资本和政府的条例面前，也没有甚么发言权，事件其实已经扰攘十多年，直至近日，农民终于忍无可忍。



欧洲这一代从官僚到平民，推崇环保已经走到了环保主义的地步，环保政治化，成为不可违抗的标准。牛因为反刍消化，放屁会排放甲烷，据说破坏环境，会导致世界末日。但是人类又不能不吃牛肉或奶类制品，为了追求环保，只能给牛喂抑制剂。



至于牛吃了抑制剂，会发烧腹泻，包括病死，但在环保的绝对政治正确面前，动物权益已不值一提，何况还有庞大的生意？



丹麦的奶类制品8成出口，市值200多亿欧罗，而且每年还以6.12%的速度增长，一面扩大蓄牧规模，一面残害牛只，一面继续享用牛肉牛奶芝士，正如许多明星任环保大使，坐私人飞机到处出席活动那样。



陶杰