辛正儿 - 美政府停摆落幕 民生危机势爆发 | 社论

头条社论
头条社论
辛正儿
2025-11-13 02:00 HKT
　　美国历史上最长的联邦政府停摆虽然暂告结束，但医疗福利领域的战火仍在蔓延，数以千万计普通美国人的健康保障沦为政治筹码。当地时间11月10日，美国参议院通过了一项临时拨款法案，结束了持续41天的联邦政府停摆，然而，却意味着2400万美国人的医保保费面临大幅上涨的现实。

　　这场政府停摆，表面上是一场财政僵局，实质是两党在医疗福利问题上深刻分歧的体现。民主党坚持将延长《平价医疗法案》的税收抵免条款纳入临时拨款法案，而共和党则坚决反对。这场争执的直接结果是，政府停摆进入第41天，打破了过去35天的历史纪录。在停摆引起诸多后遗症后，民主党人最终选择了妥协。11月10日，8名民主党人打破党内立场，与共和党一同投票支持推动一项未包含《平价医疗法案》补贴延长条款的法案。

　　对一般美国人而言，这场政治博弈带来的是实质的医疗风险，而医疗保健领域是受影响最严重的领域之一。《平价医疗法案》的新一年度参保登记已于11月1日启动，由于两党未能就拨款法案中的政府补贴达成一致，参保人面临保费大幅上涨的局面。一些机构估计，平均涨幅或高达114%。这意味着约2400万美国人每月可能要多支付数百美元的保险费用。

　　民主党在这次停摆事件中的妥协，不仅影响了数百万美国人的医疗福利，也引发了党内的严重分裂，造成党内伤，更削弱了制衡共和党的力量。尽管参议院共和党领袖约翰．图恩已向民主党人承诺，最迟在12月第二周就延长《平价医疗法案》加强型补贴进行投票，但这一承诺充满不确定性，投票结果也不乐观。

　　随着政府重新开门，华盛顿的政治人物纷纷宣布胜利，但数以百万计依赖《平价医疗法案》的美国中等收入和低收入家庭，正面对着保费暴涨的前景，随时因无法负担，变成有病无钱医，民怨势累积，反对政府的民意将再起，又会酿成两党新一轮对抗。这场政治博弈没有赢家，最大的输家永远是那些在医疗体系中最脆弱的族群。

