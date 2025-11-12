辛正儿 - 手球队奋战精神振人心 趁势唤起各界加力支援 | 社论

香港男子手球队在全运会历史性打入四强，尽管与奖牌擦肩而过，但这群业余球员面对内地职业选手时展现的斗志与坚持，赢得了全城掌声。然而，掌声背后，我们更应把握此次契机，思考如何加力支持他们。



目前，本港仅有8个符合标准手球场，港队不仅难以经常使用室内场地训练，更需在露天场地日晒雨淋，有时还在硬地球场练习，而手球员频繁跃跳、碰撞，在坚硬地面训练极易受伤，违背了「手球不应在石地上玩」的原则。



由于手球项目尚未达到精英级别，运动员获得的资助有限，其他支援亦相对少。然而，全运会佳绩证明，即使是非精英项目，同样能凝聚市民、展现香港精神。企业与社会各界应趁势加大支持力度，既为运动员提供发展机会，亦提升品牌形象。这种商界与体育界的协作，正是推动本地体育多元发展的关键。



值得肯定的是，文体旅局局长罗淑佩迅速表态，承诺为手球运动员争取更好的训练场地。这种灵活回应，既体现政府对运动员艰辛的理解，亦展现务实作风。在土地资源紧绌下，与其追求完美方案，不如先为手球运动提供「简约主场」—例如改造现有场地或增建基本设施，此举成本较低、见效更快。



更重要的是，手球队的突破引发公众对非精英项目的关注。政府应以此为契机，全面检视全运会中本港运动员的整体表现，系统性评估哪些项目具发展潜力、哪些运动员值得重点扶持。与其被动等待运动员达到「精英标准」，不如主动发掘有潜力的项目，提供针对性支援，才能真正扩大本港体育的基础。我们期待政府、企业与市民携手，为这些默默付出的运动员筑起更坚实的舞台，让香港体育的真正价值，在汗水与坚持中绽放光芒。



