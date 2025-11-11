Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

陶杰 - 纽约新市长 | 油尖多士

陶杰
2025-11-11 02:00 HKT
时评 专栏
　　纽约民主党候选人，90后的曼达尼果然胜出，成为纽约史上第一个穆斯林市长。

　　曼达尼自称「民主社会主义者」，主张公车免费、幼儿托育免费、冻结房租、对富人和大企业增税：年收入超过百万美元者所得税增加2%，企业营业税从7.25%提高至11.5%，投入700亿美元兴建公共住宅等等。

　　曼达尼得票100多万，足以反映出今日纽约人的生存状况。房屋供应短缺，租金昂贵，皇后区的一房公寓，也须月租3000美元；物价节节高升，公共交通既贵且废，环境肮脏；年轻人在纽约打拼，平均首置年龄已由10多年前的29岁攀升至今日的38岁。

　　曼达尼的政纲只有一条最可行，就是加税。但加税之后是否真的能落实到纽约的穷人，或者刚刚起步的年轻人？稍有现实经验的人都不会轻易相信。

　　因为纽约，甚至整个美国的金融大权早已被垄断，普通人欲积累财富几乎不可能。纽约房价高昂，不仅仅是建屋供应问题，还有年年高昂的房产税，多年累计下来的税金亦足够再购置房产。明智之举当然是宁租不买，然而又恶性循环，推高租金。

　　普通人为房屋、学费、医疗揹负保险，再加上水电煤交通各种生活成本居高不下，存钱难如登天；而政府永不停息地收税，加税，依然入不敷支，须过度举债，但今日纽约人生活艰难，显然不是缺钱的问题。

　　曼达尼胜出，对特朗普而言当然是坏消息，中期选举将非常不乐观。特朗普与曼达尼的支持者，其实在社会阶层上互有交叠，虽然纽约的选民投票给曼达尼很大程度上是出于对特朗普的厌恶。

　　有趣的是，曼达尼在庆功宴上，向到场的所有人派啤酒，每人收费13美元。

前新闻工作者
多媒体社会评论人
陶杰

