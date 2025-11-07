陶杰 - 挨饿的美国人 | 油尖多士

Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

陶杰 - 挨饿的美国人

陶杰
2025-11-07
时评 专栏
　　美国政府停摆已逾一个月，结果是排队领救济的人龙越来越长，尤其是领取EBT，即电子福利卡的低收入族群，依赖政府补助才能去超市买食物，其中包括政府雇员和退伍军人，政府关门，无粮出，这些人就只能挨饿。政府关门，因食物津贴受影响的人数居然高达4200万人。

　　许多美国人没有存款，手停口停，连400美元的应急资金也拿不出手，即使政府雇员也不例外。此次食物津贴短缺事件，曝露出美国普通民众的经济危机。

　　美国人提倡超前消费，缺乏储蓄习惯，不仅仅是个人习性，也是制度的产物：交税、保险、信贷评级等严密复杂的制度，已经将人分为三六九等。普通人若无信贷纪录，几乎寸步难行。所谓次级贷款，亦即信用评级差的贷款，因为无纪录可查，贷款利率高昂，因此成为金融市场中的高风险「产品」。

　　背负赋税、保险，汽车、学费等各种贷款，而存款没有结余，绝非耸人听闻。在加州最贵的地区，年收入10万美元也只是刚刚收支平衡。更何况美国低收入的基层？一人打两三份工糊口，稀松平常，所以美国有畸形之小费文化，侍应因小费而与顾客争执之事时有发生，但侍应薪资不足，雇主将问题转嫁给顾客，全世界只有美国一间如此奇葩。

　　美国中产生活之独立屋花园，小孩与宠物狗在草坪上嬉戏，夫妇至少每人一架车之经典形象，荷李活包装和宣传，行销全球数十载，教人想不起美国还有庞大的低收入人群，住在拖车公园里，靠每周出粮，英文所谓paycheck to paycheck，即一张接一张粮单过活，毫无盈余和储备。

　　另一边厢，总统特朗普举办万圣节派对，主题是100年前暴富时代之「大亨小传」，与排队之人龙对比悬殊，却又符合美国财主一贯的风格。

