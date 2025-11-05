陶杰 - 德国环保怪招 | 油尖多士

美国总统特朗普梦想美国再工业化，但德国正致力去工业化，最近更炸毁南部一座最主要核电站，以表明决心。



德国执政党以及深受年轻世代支持的绿党，都深信德国能源要「绿色转型」，最好全部转为天然可再生的太阳能和风力，最重要的工业城市俱投票要在15年内去工业化，还组织工人游行要求关闭核电站，更有公用事业公司要求在2045年之前完全淘汰天然气网络。



理想很美满，但众所周知，德国并不以阳光丰沛著称，德国的风力也远比不上毗邻的法国和荷兰。德国的能源严重依赖外援，譬如俄罗斯。但为了环保，德国政客主张炸毁核电站，却保留最污染的燃煤发电厂，更因为能源供应不足，需要大力开发煤矿，同时向法国购买电力。



然而，法国的三分二的电力都来自核电。法国更在德法边境建有两座核电站，俱已年久失修，据闻亦将重新开启，以应付德国的市场。网民纷纷嘲笑：德国这一招，好比声称自己吃素，扔掉自己已经煎好的上等牛排，却花钱向邻居买劣质的牛肉。



十多年来德国在能源转型上已经投资了5000亿欧罗，结果还是回归燃煤发电，2021年一度录得污染物超过印度。而事实证明，全天然洁净的风力和太阳能，供电并不稳定，德国的天气又绝非甚么四季如春，冬天漫长而黑暗，只得高价进口电力，费用节节上升，还连累供电国之一瑞典的电费上升，冲凉10分钟，电费即超过4欧罗。



如果这个冬天有德国人因为负担不起电费而被逼挨冻，希望他们能以道德之满足感，留给下一代一个清洁环境来自我安慰，尽管政府花掉的5000亿欧罗，足够他们全家每人每天浸浴一个小时也不止。



前新闻工作者

多媒体社会评论人

陶杰