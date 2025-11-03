Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

辛正儿 - 剑击运动征程 北都筑梦未来 | 社论

辛正儿
2025-11-03 02:00 HKT
　　香港剑击运动员在国际大赛上屡创佳绩，张家朗与江旻憓等名将在奥运、世锦赛等国际舞台夺金称冠，展现香港剑击的雄厚实力。然而，这股锐不可当的气势背后，正面临训练场地不足、设施陈旧的困境。政府两年前提出兴建专属剑击体育馆，初步敲定选址在北部都会区，并以短期措施改装体院空间应急。我们认为，剑击馆的规划必须提速落实，并以更高视野打造成为推动体育产业与区域发展的里程碑。

　　香港剑击运动员凭借坚毅斗志与专业训练，屡次为港争光，其成就已证明剑击是本地体育的优势项目。然而，现有训练场地不敷应用，例如土瓜湾体育馆改建计划并不适合，反映临时选址的局限。政府应借鉴香港单车馆的成功先例—其不仅培育出李慧诗等世界级选手，更成为普及单车运动的基地。剑击馆的兴建刻不容缓，需以长远规划匹配项目的战略价值，从资源投入、人才培训到设施升级，全面巩固香港剑击的国际竞争力。

　　剑击馆不应仅止于训练场地，更应成为运动科学与科技研发的重镇。建议引入本地大学的运动医学、数据分析及器材设计学者，与运动员协作开展研究。例如，透过生物力学分析优化动作效率，或利用虚拟实境技术模拟赛事情境，提升训练成效。此举不仅能强化运动员表现，还可推动相关科技应用与产业化，吸引企业投资，打造剑击运动的完整生态链。

　　政府将剑击馆初步定于北部都会区，具深远意义。北部都会区作为香港未来土地供应与经济增长的重心，除发展创科与住宅外，文体旅设施亦是平衡社区发展的关键一环。剑击馆进驻后，可结合周边文化景点与旅游资源，举办国际赛事、培训课程及体验活动，吸引市民与游客参与，促进区域活力与经济效益，实现「以体育带动发展」的目标。

　　文化体育及旅游局局长罗淑佩表明将争取任内通过拨款，我们支持政府全速推进规划与建设，并争取立法会跨党派支持，简化审批程序。同时，鼓励私营机构透过赞助、技术合作或社会企业模式参与，减轻公共财政压力，并扩大项目的社会影响力。

　　总括而言，剑击馆的兴建是香港体育发展的关键投资，既能回应运动员的逼切需求，亦能推动产业创新与区域融合。我们期待政府把握时机，让这座场馆成为香港体育的新标竿，助剑击运动再创高峰！

