辛正儿 - 安全带法规扩及公交 执法与教育双轨并行 | 社论

辛正儿
2025-10-30 02:00 HKT
　　根据政府安排，法例规定由明年一月起，若车辆装有安全带，乘客均须佩戴，违者最高可被罚款5000元及监禁3个月。此举将现行小巴的安全带规定，扩展至巴士、校巴及直通巴士等公共交通工具，旨在提升道路安全。然而，近日便衣警员检控小巴乘客未佩戴安全带的事件引起公众哄动，虽不失为一次社会警示，但单靠执法难以让安全意识深入人心。当局必须结合职业培训、科技应用与公众教育，多管齐下，方能真正保障乘客安全。

　　首先，执法行动虽能引起关注，却非长久之计。近期对小巴乘客的检控，确实引发社会讨论，让更多人意识到安全带的重要性。然而，若仅依赖罚则，容易使民众产生抵触情绪，部分人或视之为扰民。道路安全的根本，在于培养乘客自觉遵守的习惯，而非仅靠恐惧驱动。因此，当局需在执法之外，眼于更长远的教育与宣传策略。

　　其次，小巴司机作为前线工作者，其角色至关重要。当局应首先向司机加强职业培训，一方面提升其安全驾驶意识，减少意外发生；此外，要求司机主动提示乘客上车后佩戴安全带。这不仅是法律义务，更是待客之道的提升。透过司机的口头提醒，能直接且有效地引导乘客遵守规定，同时营造车厢内的安全文化。此外，若车上设有监察装置，司机应根据警示，对个别未佩戴安全带的乘客进行再提示，展现专业与关怀。

　　再者，科技应用能弥补人为不足，但业内进展未如理想。目前，部分小巴已安装安全带警示系统，当乘客未佩戴时会发出声响或亮灯提示。然而，这类装置的普及率仍低，可能与成本考量有关。当局应研究提供助力，例如资助业界部分费用，鼓励更多车队加装相关设备。同时，车厢内可透过广播系统，循环播放提示讯息，强化乘客的安全意识。科技与人力的结合，将使安全措施更具实效。

　　此外，学校教育是培养安全习惯的基石。当局应加强在学校的宣传，透过讲座、教材及实地演示，让学童从小认识上车必须戴安全带的重要性。无论车程长短，佩戴安全带应成为一种本能反应，而非可有可无的选择。这不仅能保障学童安全，更能透过「小手拉大手」的效应，影响家庭成员的乘车习惯。

　　最后，随安全带法规明年扩及其他公交，当局须在更大社会层面加强宣传。除了透过媒体广告、社交平台推广外，亦可与公共交通营运商合作，在车厢内张贴醒目告示，并于繁忙路段设置宣传点。让「一扣一带，安全常在」的观念深入人心，从而减少交通事故的伤亡。

辛正儿

