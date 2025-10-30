Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

陶杰 - 纽约的政治新势力 | 油尖多士

油尖多士
油尖多士
陶杰
2025-10-30 02:00 HKT
阅讀更多
时评 专栏
內容

　　纽约市长选举在即，民主党候选人马姆达尼依然大热，但近日自称独立候选人，其实是多年民主党人的柯谟迎头追上，两人之间预计的得票比率收窄。

　　马姆达尼是一名九○后，之所以引起热议，因为如果他当选，将是纽约史上第一个共产主义穆斯林市长。

　　纽约这座城市堪称资本主义的第一重镇，港口的自由女神像曾经是许多移民心中自由新世界的象征，也是九十年代风靡全世界的喜剧《老友记》的背景。

　　但另一面，纽约也是美国次文化中罪恶城的化身，在许多警匪片、漫画作品中，纽约都是阴冷无情，罪恶暗涌的模样。现实中，纽约贫富悬殊加剧，贫穷人口的增加是美国平均数的两倍，地铁老旧残败，到处都是瘾君子，每3个钟就有1人死于吸毒过量。

　　纽约的地产发展也到了极致，中央公园周围新建的高耸入云之「筷子楼」，之所以远高于毗邻的旧楼，只因为纽约政策允许旧楼将向「上盖权」卖给新发展商，亦即旧楼向上发展的无形空间，可以化为有形的钞票。

　　因此，马姆达尼之出现丝毫不意外，马姆达尼数年来一直推行「取消租金」活动：他主张冻结租金，禁止房东驱逐租客，由政府起屋解决租金年年上涨的问题，最终淘汰房东此一剥削阶级的存在。

　　他还主张建立由政府经营的超市，要给所有婴儿发放免费的奶粉和尿布，并把最低工资标准提高到30美元一小时等，显然，他的政策和愿景，针对的是年轻人和外来移民，他们没有房产，一人打几份工才能勉强生存，有养儿育女的计划。

　　当然，马姆达尼开出的很可能是空头支票，但近年纽约人最关心的话题是超市价格。只不过，一些来自古巴、前苏联的老移民对此深表怀疑，据他们的经验，一般「国营超市」的利润只有1.6%，迟早亏损，结果是货架上的选择越来越少，居民每日都需要起早排队，但大部分美国人缺乏逻辑思考和想像力，若能亲身体验一回也不错。

前新闻工作者
多媒体社会评论人
陶杰

最Hit
太兴集团创办人陈永安辞世 餐饮界「烧味教父」 留巨业传承
太兴集团创办人陈永安辞世 享年66岁 餐饮界「烧味教父」 留巨业传承
商业创科
8小時前
独家︱翁静晶揭宝福山创办人冯成骨灰同样被盗 匪徒向先人家属勒索百万美元赎金
独家︱翁静晶揭宝福山创办人冯成骨灰同样被盗 匪徒向先人家属勒索百万美元赎金
突发
8小時前
元朗去宝琳只需50分钟？交通专页教乘港铁于1站转巴士车程快4成 网民：用多几多车钱？
元朗去宝琳只需50分钟？交通专页教乘港铁于1站转巴士车程快4成 网民：用多几多车钱？
生活百科
16小時前
长者免费叹日式放题！？任食蟹主题菜式/刺身/天妇罗 每位再送芝士焗龙虾
长者免费叹日式放题！？任食蟹主题菜式/刺身/天妇罗 每位再送芝士焗龙虾
饮食
12小時前
张学友状态响警号！近照样貌吓坏粉丝 64岁断崖式衰老网民错愕认不出来
张学友状态响警号！近照样貌吓坏粉丝 64岁断崖式衰老网民错愕认不出来
影视圈
16小時前
酒家烧鹅王劈价7折！鲍鱼/花胶公炖鸡/文昌鸡低至$48起 附2大酒楼优惠
酒家烧鹅王劈价7折！鲍鱼/花胶公炖鸡/文昌鸡低至$48起 附2大酒楼优惠
饮食
12小時前
北角码头「瀡滑梯」式放生 大水喉侍候 大人细路倒完一盘又一盘 最大得益者原来系佢......
北角码头「瀡滑梯」式放生 大水喉侍候 大人细路倒完一盘又一盘 最大得益者原来系佢......｜Juicy叮
时事热话
20小時前
连锁饼家下午茶优惠！$20叹齐怀旧沙翁配蛋挞+饮品 全日6小时适用
连锁饼店下午茶优惠！$20叹齐怀旧沙翁配蛋挞+饮品 全日6小时适用
饮食
19小時前
吴启华旧爱赴黄泽锋细女百日宴 一句祝福竟被批：心地唔好 58岁陈丽丽人工受孕追B曾陷争议
吴启华旧爱赴黄泽锋细女百日宴 一句祝福竟被批：心地唔好 58岁陈丽丽人工受孕追B曾陷争议
影视圈
15小時前
中国国家主席习近平与美国总统特朗普10月底在南韩会晤。路透社
中日关系恶化｜习近平与特朗普通电话 阐明对台原则立场
即时中国
9小時前
更多文章
陶杰 - 德国环保怪招 | 油尖多士
　　美国总统特朗普梦想美国再工业化，但德国正致力去工业化，最近更炸毁南部一座最主要核电站，以表明决心。 　　德国执政党以及深受年轻世代支持的绿党，都深信德国能源要「绿色转型」，最好全部转为天然可再生的太阳能和风力，最重要的工业城市俱投票要在15年内去工业化，还组织工人游行要求关闭核电站，更有公用事业公司要求在2045年之前完全淘汰天然气网络。 　　理想很美满，但众所周知，德国并不以阳光
2025-11-05 02:00 HKT
油尖多士
陶杰 - DEI保安 | 油尖多士
　　巴黎罗浮宫「闪电」窃案过了一个星期，再有更多细节披露，原来「一伙」窃贼只有区区3人，只骑电单车来去，伪装成装修工人，攀爬工程车的云梯进入二楼，用角磨机打碎玻璃展柜，撤退时撞上保安，故而丢下拿破仑三世皇后的一顶皇冠，保安无力阻拦，3人得以全身而退，得罗浮宫外熙来攘往之掩护，顺利逃之夭夭。 　　鉴于巴黎近些年来的治安，贼盗遍地，警察毫不作为，游客几乎无不中招，其中包括荷李活明星和奥运会运动员
2025-10-28 02:00 HKT
油尖多士