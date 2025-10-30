陶杰 - 纽约的政治新势力 | 油尖多士

纽约市长选举在即，民主党候选人马姆达尼依然大热，但近日自称独立候选人，其实是多年民主党人的柯谟迎头追上，两人之间预计的得票比率收窄。



马姆达尼是一名九○后，之所以引起热议，因为如果他当选，将是纽约史上第一个共产主义穆斯林市长。



纽约这座城市堪称资本主义的第一重镇，港口的自由女神像曾经是许多移民心中自由新世界的象征，也是九十年代风靡全世界的喜剧《老友记》的背景。



但另一面，纽约也是美国次文化中罪恶城的化身，在许多警匪片、漫画作品中，纽约都是阴冷无情，罪恶暗涌的模样。现实中，纽约贫富悬殊加剧，贫穷人口的增加是美国平均数的两倍，地铁老旧残败，到处都是瘾君子，每3个钟就有1人死于吸毒过量。



纽约的地产发展也到了极致，中央公园周围新建的高耸入云之「筷子楼」，之所以远高于毗邻的旧楼，只因为纽约政策允许旧楼将向「上盖权」卖给新发展商，亦即旧楼向上发展的无形空间，可以化为有形的钞票。



因此，马姆达尼之出现丝毫不意外，马姆达尼数年来一直推行「取消租金」活动：他主张冻结租金，禁止房东驱逐租客，由政府起屋解决租金年年上涨的问题，最终淘汰房东此一剥削阶级的存在。



他还主张建立由政府经营的超市，要给所有婴儿发放免费的奶粉和尿布，并把最低工资标准提高到30美元一小时等，显然，他的政策和愿景，针对的是年轻人和外来移民，他们没有房产，一人打几份工才能勉强生存，有养儿育女的计划。



当然，马姆达尼开出的很可能是空头支票，但近年纽约人最关心的话题是超市价格。只不过，一些来自古巴、前苏联的老移民对此深表怀疑，据他们的经验，一般「国营超市」的利润只有1.6%，迟早亏损，结果是货架上的选择越来越少，居民每日都需要起早排队，但大部分美国人缺乏逻辑思考和想像力，若能亲身体验一回也不错。



前新闻工作者

多媒体社会评论人

陶杰