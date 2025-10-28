Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

辛正儿 - 拥抱「人工智能+」 让创科乘势腾飞 | 社论

辛正儿
2025-10-28 02:00 HKT
　　中共二十届四中全会通过制订第15个「五年规划」（2026—2030年）的建议，指「十五五」时期要全面实施「人工智能+」行动，未来10年将再造一个中国高技术产业。在这大背景下，香港特区必须紧跟国家政策，充分发挥自身优势，追上发展创科与新质生产力的时代列车。

　　中国主张「AI+」，其核心是通过人工智能技术与经济社会的全面深度融合，赋能千行百业，培育新质生产力，最终实现智能化引领的高质量发展。这个战略设定了清晰的阶段性目标：到2027年，人工智能与六大重点领域实现广泛深度融合，新一代智能终端、智能体等应用普及率超过70%。

　　到2030年，人工智能将全面赋能高质量发展，相关应用普及率超过90%；到2035年，国家全面步入智能经济和智能社会发展新阶段。

　　香港方面，在2025年《全球创新指数》排名跃升至全球第15位，显示本地创科生态正逐步形成良性发展的基础。截至去年年底，本地初创企业数量已达4700间，较前一年增长10%。特区政府已推出一系列重要措施，包括「创科加速器先导计划」、「新型工业加速计划」等。这些措施为初创企业提供资源及系统化扶植，加速创科成果商品化，助力初创企业茁壮成长。

　　随着国家提速发展 AI，新兴创科行业势将涌现。香港特区各政策局必须拆墙松绑，推出灵活监管，作快速应变，以免错失人工智能发展的黄金机遇。同时，要加强宣传并推动各界做好准备，以加强应用人工智能。

　　从全球趋势看，由明年起，AI将从「高科技」转变为「生活底色」，无声融入日常。年轻一代将视人机互动为常态，而非惊奇。香港各界需尽早认识到，AI不再只是屏幕后的数字工具，而是逐步成为现实生活的参与者。政府应通过各种渠道向公众展示AI技术的应用场景和价值，消除公众对新技术的疑虑与恐惧。

　　香港可以结合自身优势，选择几个重点领域作出突破，例如医疗领域是人工智能应用前景广阔的方向之一，香港在医疗科技方面一向处于世界前列位置，将有极大的发展空间。同时，AI代理也是值得关注的发展方向。到2026年，AI代理有望真正走向成熟。它们能主动处理日常事务，比如采购日用品、规划旅行路线，甚至联动智能家居，帮助打理家务。在工作场景中，AI将不再只是辅助工具，而能协调并推进复杂的项目。

　　未来10年是人工智能技术全面普及的关键期，正如全球趋势所示，AI将融入人们生活的方方面面。香港若能乘此东风，不仅能巩固国际创新科技中心的地位，更将为国家发展大局贡献独特力量。

