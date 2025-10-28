Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

陶杰 - DEI保安 | 油尖多士

陶杰
2025-10-28 02:00 HKT
时评 专栏
　　巴黎罗浮宫「闪电」窃案过了一个星期，再有更多细节披露，原来「一伙」窃贼只有区区3人，只骑电单车来去，伪装成装修工人，攀爬工程车的云梯进入二楼，用角磨机打碎玻璃展柜，撤退时撞上保安，故而丢下拿破仑三世皇后的一顶皇冠，保安无力阻拦，3人得以全身而退，得罗浮宫外熙来攘往之掩护，顺利逃之夭夭。

　　鉴于巴黎近些年来的治安，贼盗遍地，警察毫不作为，游客几乎无不中招，其中包括荷李活明星和奥运会运动员，罗浮宫失窃毫不令人意外。

　　罗浮宫内部早有人发出警告，人手不足，保安系统落后，失窃是迟早的事。罗浮宫去年起用第一位女性保安主管，由女馆长迪嘉尔委任，普遍被视为是DEI（Diversity、Equity、Inclusion「多元、平等、共融」）政策的结果，当时曾获世界报大力推崇，认为这项任命为消除性别刻板印象有积极作用。

　　但保安的工作本质是阻吓匪徒，一间夜总会尚且知道要聘用人高马大，光头纹身的壮汉站在门口，阻吓白撞或滋事，况且罗浮宫这等重地？但是西方极左意识形态罔顾常识，大力鼓吹DEI政策，人力资源错配，近年西方大城市多了许多女警，体能不足，力量更是远逊匪类，缉凶捕盗而失手，比比皆是。

　　罗浮宫保安当场撞正窃贼，依然任其逃脱，可以推断，保安必然人数不足，或许现场只有一人，武力装备也几乎为零，双拳难敌四手，轻易就被盗贼手中的角磨机吓退；再者馆内系统落后，这名保安即使发出警报，无人能及时响应，终于事无补。

前新闻工作者
多媒体社会评论人
陶杰

